Công an làm việc với người mẹ bị tố đạp gãy xương đùi con trai: chồng xa nhà nhiều ngày, có dấu hiệu trầm cảm

Xã hội 23/09/2022 16:32

Nguyên nhân vụ việc người mẹ đạp gãy chân con tại Bắc Giang được công an tiết lộ sau khi làm việc với người này.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Dân trí, ngay khi thông tin về vụ việc xảy ra, công an huyện Lục Ngạn đã mời những người liên quan, trong đó có mẹ của bé trai, đến trụ sở để làm việc. Nhận định ban đầu của cơ quan công an cho hay người phụ nữ trên có dấu hiệu của hành vi hành hạ con cái và cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, người phụ nữ cũng khai nhận do bực tức việc con trai nghịch ngợm làm mất chìa khóa nên đã đánh con như hình ảnh trong clip. Chú của nạn nhân cho hay, kết quả chụp chiếu cho thấy bé trai bị gãy xương đùi.

Công an làm việc với người mẹ bị tố đạp gãy xương đùi con trai: chồng xa nhà nhiều ngày, có dấu hiệu trầm cảm - Ảnh 1
Cháu bé bị mẹ ruột đạp gãy xương đùi tại Bắc Giang (ảnh cắt từ video do người nhà nạn nhân cung cấp). Ảnh: VOV

Theo Báo VOV, sau khi làm việc, công an xác định tình hình sức khỏe của bé trai đã bình phục, có thể đi học bình thường. Nguyên nhân vụ việc do người mẹ này có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh, thời điểm xảy ra vụ việc người này đang nuôi con gần 1 tuổi, chồng lại đi lao động tại nước ngoài dẫn đến việc nóng nảy không kiểm soát được bản thân lên đã đánh đập con cái.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục chỉ đạo cùng cố hồ sơ để xử lý theo quy định./.

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