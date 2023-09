Theo đó, Vũ là tài xế xe tải cán chết học sinh vào năm 2017. Nội dung vụ án vào thời điểm trên được chỉ ra như sau: Tối 5.5.2017, Vũ lái xe tải chở vật liệu vào đường cấm. Khi đến trước số nhà 1020 đường Tân Kỳ - Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) phần đầu xe tải do Vũ điều khiển đụng vào đuôi xe máy do ông L.M.H điều khiển, chở cháu L.Đ.K (13 tuổi) lưu thông cùng chiều, sát lề phải.

Hậu quả vụ tai nạn, ông H. bị thương tích 44%, cháu K. tử vong tại bệnh viện.

Tại CQĐT, Vũ thừa nhận thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm va chạm, Vũ nghe tiếng kêu "lẹt xẹt phát ra dưới đường" nhưng không biết chuyện gì, đến khi nghe người dân nói có người nằm dưới gầm xe và yêu cầu lùi lại thì Vũ mất bình tĩnh. Bị cáo thừa nhận có lỗi hoàn toàn.

Tại phiên sơ thẩm lần 1, TAND quận Bình Tân đã tuyên phạt bị cáo Vũ 3 năm tù. Không đồng tình với tội danh này của bị cáo, đại diện bị hại đã làm đơn kháng cáo và cung cấp nhiều tình tiết quan trọng cho HĐXX cấp phúc thẩm, trong đó có DVD ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Theo anh Hiền (cha cháu Khoa), Vũ biết cháu nằm phía trước của bánh xe bên phải nhưng vẫn cho xe chạy tới làm cho Khoa bị thương nặng dẫn tới tử vong. Đoạn video ghi lại vụ tai nạn đã thể hiện xe tải có chồm lên phía trước rồi mới lùi.

Vụ án kéo dài 5 năm với 2 lần hủy án, bà L.T.A.N (cô ruột cháu K.) cho biết, mỗi lần mở phiên tòa lại hằn sâu thêm nỗi đau của gia đình. Ảnh: Thanh niên

Tuy nhiên, bị cáo Vũ lý giải đó là lỗi kỹ thuật (kẹt số). Gia đình nạn nhân không chấp nhận lời khai này, cho rằng bị cáo cố tình cho xe tiến lên để xe cán qua người cháu Khoa. Bên cạnh đó, phía gia đình khẳng định lúc xảy ra tai nạn, xe tải chở quá tải trọng (23 tấn) lưu thông vào đường cấm, vào giờ cấm.

Tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND quận Bình Tân tuyên phạt Lê Quang Vũ 3 năm 6 tháng tù và buộc Công ty H.C (nơi Vũ làm) bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 455 triệu đồng. Sau đó, cả bị cáo và đại diện bị hại đều có đơn kháng cáo.

Kết luận cáo trạng lần 3 của VKS

Tại bản cáo trạng lần 3, theo thông tin từ Báo VietNamNet, VKS nêu, nguyên nhân tai nạn do Vũ không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát và đi vào đường cấm. Cáo trạng dựa trên lời khai bị cáo, người làm chứng, camera tại hiện trường, kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM có cơ sở xác định sau khi xảy ra tai nạn, không có việc xe ô tô lùi lại cán qua người cháu Khoa.

Vì vậy, phía bị hại cho rằng Vũ cố tình lái xe về phía trước cán chết cháu Khoa rồi cho xe lùi lại là không có căn cứ.

Ngoài ra, cáo trạng còn nêu, thời điểm xảy ra tai nạn là ngày 5/5/2017 nhưng đến ngày 16/10/2018, CQĐT mới trưng cầu giám định. Xe ô tô trong vụ tai nạn không còn lưu giữ tại Công an quận Bình Tân nên không đủ cơ sở xác định xe có bị chồm về phía trước trước khi lùi lại trong vụ tai nạn do tình trạng kỹ thuật xe hay lý do khác.