Phụ huynh của các bé không kìm nén được nước mắt, nấc nghẹn khi con mình bị cô giáo gọi lên, dùng gai bưởi đâm vào người: Con nhà em bị lên đây này…

Cho đến hiện tại, khi biết được thông tin các cháu bé 4 tuổi ở trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 (Thái Bình) bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào người như một hành vi ‘tra tấn’, nhiều bậc phụ huynh không khỏi hoảng hốt, lạnh run người. Theo thông tin từ Báo Công Thương, ngay sau vụ việc, công an thành phố Thái Bình đã tiến hành mời 9 phụ huynh đưa 9 bé có dấu hiệu bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào tay, đùi, lưng lên kiểm tra vết tích trên cơ thể, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hình ảnh cô giáo dùng gai bưởi đâm vào các bé tại Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 ở thành phố Thái Bình. Ảnh: Công Thương Tại đây, nhiều bậc phụ huynh đã không kìm được bức xúc và căm phẫn. Cụ thể, '‘9 bé là những bé xuất hiện trong đoạn video trích xuất từ camera đặt tại lớp học. Trong clip, cô giáo đã đi 1 vòng, rất nhanh dùng gai bưởi đâm vào tay, chân, đùi, lưng các con", một phụ huynh (đề nghị giấu tên), cho biết. Đáng chú ý, theo hình ảnh ghi lại trong video clip lan truyền trên mạng xã hội, sau khi đi 1 vòng qua các bé, cô giáo tên Thu Tr. trở về ngồi ghế ở vị trí giữa, phía trước các bé, sau đó gọi 2 bé (1 bé gái và 1 bé trai) lần lượt lên đứng sát cạnh mình để đâm gai vào tay.

Khi xem clip đến đoạn 1 bé trai bị cô giáo gọi lên, một nữ phụ huynh đã bật khóc, nấc nghẹn và nói: "Đây con nhà em bị lên đây này... Con nhà em nó bị lên đây này... Nhìn này có căm phẫn không”. Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2, nơi giáo viên bị nghi có hành vi bạo lực với trẻ. Ảnh: Người Lao Động. Trước đó, do nghi ngờ con của họ bị vật nhọn nghi là kim và gai đâm người, các bậc phụ huynh đã lên tiếng phản ánh. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao, bức xúc cho cộng đồng. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND TP Thái Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình, Công an TP Thái Bình và các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Cô giáo này cũng đã thừa nhận hành vi dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay bé. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tối ngày 21-9 cho biết Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 (địa chỉ phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) đã tạm đình chỉ nữ giáo viên này do nghi ngờ có hành vi bạo ngược với trẻ. Cô giáo thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé. Ảnh: Người Lao Động Theo tìm hiểu, Trường Mầm non Fairy Dream được thành lập từ năm 2017, đặt tại khu đô thị Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình). Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường Mầm non Fairy Dream đã thu hút 200 học sinh ở 10 nhóm lớp. Lớp này có 3 cô giáo mầm non được giao phụ trách, gồm: Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh năm 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư). Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

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