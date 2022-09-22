Theo Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, liên quan tới vụ việc, theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Triệu Tạ Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow.

"Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch", lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì thông tin.

"Mềnh không có việc làm ổn định, do có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, nhiều người xác nhận đã nhìn thấy Mềnh ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên", lãnh đạo xã Thông Nguyên cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ Infonet, T.N.L nhận về không chỉ là đau đớn về thể xác mà còn cả những tổn thương về tinh thần. Cô gái tới từ Hà Nội cho hay: ngay sau khi xảy ra vụ việc, có người tự nhận là được người nhà của đối tượng hiếp dâm Triệu Tạ Mềnh nhờ nhắn tin "thương lượng giá" với cô.

Công an tạm giữ đối tượng Triệu Tạ Mềnh. Ảnh: Infonet

"Họ bảo 80 triệu họ sẽ chấp nhận trả. Còn nếu em khăng khăng và đã quyết tâm vậy thì họ chấp nhận đó em"; "Giờ cố gắng giúp anh nhé. Em đưa ra một cái giá cụ thể, anh em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Giờ nhà nó cũng nghèo quá, túng quá nó làm liều nó nhảy thác hay treo cổ tự tử. Lúc đó nói chuyện nó khó ra"; "Cố gắng giúp anh đưa ra một điều khiện cụ thể để 2 bên bàn bạc cho xong".

Chị L. cho biết bản thân rất phẫn nộ trước thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền.

Nữ hướng dẫn viên tên T.N.L. (29 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) là nạn nhân của vụ hiếp dâm. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

"Nhưng em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị L. nói.

Nữ hướng dẫn viên chia sẻ thêm: "Không thể mượn cớ anh ta là người dân tộc thiểu số, không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch... để bao biện cho cái sai. Bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em là nạn nhân của những kẻ biến thái này".

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 0h30 ngày 18/9, Triệu Tạ Mềnh thực hiện hành vi hiếp dâm chị T.N.L. (29 tuổi, ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì).

Sau khi tiến hành điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh và chuyển hồ sơ cho VKSND huyện Hoàng Su Phì đề nghị phê chuẩn.