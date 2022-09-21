Đang ngủ say, nữ hướng dẫn viên du lịch bị một người đàn ông ở xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) lẻn vào phòng bungalow hiếp dâm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 21.9, một lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối với Triệu Tạ Mềnh (ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, Sự việc xảy ra vào rạng sáng 19.9, tại Hoàng Su Phì bungalow thuộc thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên. Nạn nhân là cô gái 29 tuổi đến từ Hà Nội.



Hoàng Su Phì bungalow - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Báo Người Lao Động cho biết, Triệu Tạ Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

Nửa đêm, khi mọi người về ngủ, Mềnh lẻn vào phòng và hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trên.

“Mềnh đi lang thang từ nhỏ, không công ăn việc làm ổn định. Mềnh và chủ homestay là anh em họ hàng. Nghi phạm thường được thuê để chạy xe ôm chở khách du lịch", Zingnews dẫn lời chủ tịch UBND xã.

Trên Tuổi Trẻ Online, Lãnh đạo xã Thông Nguyên cho biết thêm: "Có thể do nữ hướng dẫn viên khi ngủ không khóa cửa phòng bungalow. Nửa đêm, Mềnh lẻn vào phòng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm".

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

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