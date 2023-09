Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 20.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tiếp nhận và ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) do Công an Q.7 bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.