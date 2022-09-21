Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người tình rồi chở thi thể đến công an phường đầu thú

Đời sống 21/09/2022 09:16

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 20.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tiếp nhận và ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) do Công an Q.7 bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin từ Dân Trí, trước đó, ngày 18.9, Lộc từ quận 7 thuê xe ô tô đến chợ Đại An, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh gặp Q.

Khi đến chợ Đại An, Lộc yêu cầu tài xế vào quán uống nước và giao xe cho Lộc tự lái để chở Q đi làm răng.

Khi đến địa bàn khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, do Q yêu cầu Lộc ly dị vợ để về sống chung nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Lộc cầm dao đâm 1 nhát trúng vào bên trái cổ của Q.

Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người tình rồi chở thi thể đến công an phường đầu thú - Ảnh 1
Nghi phạm Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi phát hiện nạn nhân tử vong, Lộc mua túi vải và túi nilon quấn thi thể nạn nhân và điều khiển ô tô chạy về nhà anh ruột ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh (TP.HCM). Được sự động viên của 2 anh ruột, Lộc đến Công an quận 7 tự thú.

Theo lời khai của nghi phạm, giữa Lộc (đã có vợ và 2 con) và chị T.T.Q. (31 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải, Trà Vinh) có quan hệ tình cảm. Chị Q. đã ly hôn và có 1 người con riêng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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