Sau phẫu thuật, sức khỏe của Hậu đã tạm ổn. Cảnh sát nhận định người đàn ông này đã dùng búa để giết vợ.

Theo đó, Zingnews đưa tin, cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho hay qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai người liên quan, cơ quan điều tra đã bước đầu làm rõ vụ án mạng xảy ra ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân.

Theo người dân địa phương, chị L. có con riêng là một bé gái. Nghi phạm sống chung với chị L. khoảng 5 năm nay.

Khoảng 6h30 cùng ngày, ông Võ Đình Phùng (bố chị L.) đến nhà con gái để lấy quần áo cho cháu ngoại. Khi đó, ông Phùng thấy chị L. tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh có cây búa. Còn Hậu nằm bên vũng máu với vết cắt trên cổ.



Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: Báo Lao Động

Ông Phùng liền hô hoán, gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an và Trạm Y tế xã Xuân Lãnh đã đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Hậu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo cho Công an huyện Đồng Xuân để tiến hành điều tra vụ việc.

Báo Lao Động cho biết thêm, tối 19.9, bé gái con chị L. đến nhà ông bà ngoại ngủ chứ không ngủ ở nhà mẹ ruột.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên.

Nam sinh cấp 3 gặp nạn trên đường đi học, không qua khỏi Nam sinh đang trên đường đi học thì xảy ra va chạm với xe tải và bị cán tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chong-giet-vo-roi-tu-tu-nguoi-chong-da-qua-con-nguy-kich-505164.html