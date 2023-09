Nghi phạm 52 tuổi đã bị lực lượng Công an tỉnh Long An bắt giữ sau khi dùng dao chém mẹ ruột, một cụ bà 78 tuổi, tử vong.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 19/9, Công an huyện Cần Giuộc đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ con chém mẹ tử vong tại xã Mỹ Lộc.

Nghi phạm Trần Ngọc Anh (52 tuổi, ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.



Người dân tập trung đông tại hiện trường - Ảnh: Zingnews

Thanh Niên cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng xóm nghe nhiều tiếng la lối, cự cãi bên trong căn nhà cụ H.T.T. (78 tuổi, ngụ ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc).

Một lúc sau, mọi người nhìn thấy con ruột cụ T. là T.N.A cầm con dao dính máu bước ra sân nhưng không nghe tiếng cụ T. kêu cứu. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân điện báo Công an xã Mỹ Lộc.

Theo người dân địa phương, ông Anh thường nhậu say, về nhà kiếm chuyện gây sự rồi đánh mẹ già.

"Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Hiện, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra vụ việc" - nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết.

