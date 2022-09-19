Nữ công nhân bị điện giật cháy nửa người sau tiếng nổ lớn

Đời sống 19/09/2022 12:20

Khi đang cùng các công nhân khác đưa thép lên lầu một của ngôi nhà để xây dựng, chị H. bị điện giật cháy nửa thân người và hai bàn tay.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 19-9, Công an TP Đồng Xoài, Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị bỏng nặng tại một công trình nhà ở đang xây dựng.

Theo nhân chứng, khoảng 7h30, họ nghe tiếng nổ lớn kèm theo tia lửa từ công trình xây dựng. Sau đó có tiếng một người phụ nữ hét lớn kêu cứu.

Nữ công nhân bị điện giật cháy nửa người sau tiếng nổ lớn - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ nổ, khiến người phụ nữ bỏng nặng - Ảnh: Pháp Luật

Khi mọi người chạy lại thì thấy chị H. đang nằm dưới nền của tầng 1 ngôi nhà, nửa người (phía dưới) bị bỏng nặng. Nghi ngờ chị H. bị điện giật nên mọi người nhanh chóng cúp điện và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đồng nghiệp của nạn nhân cho biết trên Zingnews, tai nạn xảy ra khi chị Hồng cùng các công nhân khác đang đưa thép lên trên lầu một của căn nhà để thi công.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

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