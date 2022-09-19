Nữ sinh lớp 10 tát liên tiếp vào mặt bạn ngay trong lớp học

Đời sống 19/09/2022 08:54

Trong giờ giải lao, nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An nắm tóc, tát liên tiếp vào mặt bạn trong lớp học. Sự việc sau đó được nhóm bạn quay clip rồi đưa lên mạng xã hội.

Ngày 17/9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh sau khi chửi bới, văng tục đã lao vào tát bạn cùng lớp tới tấp. Đáng chú ý, thời điểm này có nhiều học sinh xung quanh nhưng không ai can ngăn. 

Thông tin trên VnExpress, thầy Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng THPT Anh Sơn 3, cho biết sự việc xảy ra ở một lớp 10 của trường vào giờ ra chơi tiết 2 ngày 17/9. Em bị đánh trú tại xã Thọ Sơn, còn nữ sinh đánh bạn trú ở xã Cẩm Sơn.

Nữ sinh lớp 10 tát liên tiếp vào mặt bạn ngay trong lớp học - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 10 tại Nghệ An đánh bạn trong lớp (cắt từ clip) - Ảnh: Dân Việt

Thầy Dũng cho biết, nữ sinh trú ở xã Cẩm Sơn yêu cầu nữ sinh kia phải xin lỗi một người bạn của mình thời học lớp 9 vì đã từng xảy ra mâu thuẫn. Do bạn không làm theo yêu cầu nên em này truy vấn và vung tay tát vào mặt bạn.

Sau khi nắm bắt sự việc, Ban giám hiệu Trường THPT Trường THPT Anh Sơn 3 đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh, học sinh để xác minh, kiểm tra sức khỏe học sinh.

Ban giám hiệu THPT Anh Sơn 3 cũng đã yêu cầu hai nữ sinh viết tường trình và mời phụ huynh tới làm việc.

"Nữ sinh tát bạn đã nhận sai và nhận lỗi. Em bị đánh và phụ huynh cũng đồng ý tha thứ", thầy Dũng thông tin với VnExpress.

Trên Báo Dân Việt, thầy Dũng cho biết thêm: "Chúng tôi đã yêu cầu hai em học sinh viết bản tường trình. Sau khi có kết luận sự việc từ phía công an, nhà trường sẽ có hướng xử lý theo quy định".

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