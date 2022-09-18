Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ bị nhân tình dùng điếu cày đánh chết

Đời sống 18/09/2022 17:30

Một người phụ nữ ở Bắc Giang chung sống như vợ chồng với người tình rồi bị đánh trọng thương và tử vong vì mâu thuẫn trong tình cảm.

Theo thông tin trên Dân Việt, Tân Thanh Tâm (SN 1984, ở Việt Yên, Bắc Giang) là nghi phạm trong vụ việc. Người này được được cảnh sát vận động nên sáng 18/9 đã đầu thú sau khi thực hiện hành vi giết người.

Rạng sáng cùng ngày, cảnh sát được thông báo việc trung tâm y tế huyện Việt Yên tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Giang (SN 1990) vào cấp cứu. Tuy nhiên, chị tử vong trước khi được điều trị do có vết thương nghiêm trọng.

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Thân Thanh Tâm bị cáo buộc dùng điếu cày đoạt mạng người tình. Ảnh: Dân Việt

Tuổi Trẻ Thủ Đô cho biết đối tượng Thân Thanh Tâm và chị Nguyễn Thị G có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Do mâu thuẫn, tối 17/9/2022, Tâm đã dùng điếu cày đánh chị G khiến chị bị thương nặng và tử vong.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối với Thân Thanh Tâm về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra theo quy định.

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Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm giết nhân tình điếu cày

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