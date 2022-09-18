Bé trai 6 tuổi nghi bị cứa cổ: Người cha có biểu hiện không bình thường

Đời sống 18/09/2022 16:51

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện, khâu vết cắt kéo dài 15cm ở cổ. Hiện sức khỏe trẻ đã ổn định.

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 17.9, lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết công an đã vào cuộc điều tra vụ người cha dùng dao tấn công khiến con trai (6 tuổi) bị thương.

Theo đó, Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết trên Vietnamnet, lúc nhập viện, cậu bé vẫn nói chuyện được, vết cắt ở cổ được băng tạm thời, còn rỉ máu. Đi cùng xe cấp cứu có mẹ của nạn nhân.

Thăm khám ban đầu cho thấy vết cắt cứa ngang cổ bệnh nhi, kéo dài khoảng 15cm, cắt qua lớp mỡ.

Bé trai 6 tuổi nghi bị cứa cổ: Người cha có biểu hiện không bình thường - Ảnh 1
Tình trạng nạn nhân đã dần ổn định- Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, vào sáng 17.9, trong lúc mẹ đi làm, bé ở nhà với bố và bác. Khi người bác nghe cháu la thất thanh liền chạy ra, thấy bé có vết cắt ở cổ, người bố đang ở hiện trường.

Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn sơ cứu, băng ép vết cắt ở cổ và ngón trỏ tay trái (do bé cầm lưỡi dao lúc bố cắt cổ).

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi có huyết áp 120/80, mạch hơi nhanh 120 lần/phút. Các bác sĩ truyền dịch, đăng ký máu, hội chẩn với Khoa Ngoại tổng quát và chỉnh hình. 11h30, bé được chuyển lên phòng mổ để khâu các vết cắt. Hiện tình trạng bé ổn định. 

Mẹ của bé cho biết, gần đây do stress công việc và gia đình nên người bố hay nói lung tung, thỉnh thoảng có dùng ma túy đá.

Trước đó, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc bé trai 6 tuổi bị thương tích ở cổ, nghi bị người bố dùng hung khí tấn công con gây trọng thương. Công an đã tiếp cận với bố của bé, khoảng 30 tuổi, nhưng người này có biểu hiện không bình thường.

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