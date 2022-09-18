Vụ nữ sinh gặp nạn trên đường nhập học: Người mẹ gửi lời nhắn đến con gái đã mất khiến ai cũng nghẹn lòng

Đời sống 18/09/2022 14:40

Sau khi nhận tin vui trúng tuyển đại học, nữ sinh quê Quảng Nam chưa kịp có cơ hội thực hiện hoài bão của mình đã vội vàng ra đi trên đường ra TP.Huế nhập học. Con gái đã "đến nơi xa", người ở lại chính là người đau lòng nhất...

Câu chuyện được Thanh Niên chia sẻ, khi hay tin nữ sinh Dương Thị Diệu Thương (18 tuổi, ở khối 5, P.Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn và không qua khỏi trên đường ra tỉnh Thừa Thiên – Huế nhập học, sáng nay 18.9, nhiều người đã tập trung tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà (52 tuổi, mẹ của Diệu Thương) để lo hậu sự, tiễn đưa nữ sinh về với đất mẹ.

Vụ nữ sinh gặp nạn trên đường nhập học: Người mẹ gửi lời nhắn đến con gái đã mất khiến ai cũng nghẹn lòng - Ảnh 1
Nhiều người thân tập trung tại căn nhà cấp 4 của ông bà ngoại của Thương để lo tang lễ cho nữ sinh xấu số - Ảnh: Thanh Niên

Mở đầu cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Dương Phú Tàu (74 tuổi, ông nội của Diệu Thương) đã không thể giấu nổi niềm thương xót đến tột cùng của bản thân mà thốt lên: “Đau đớn quá, cháu tôi mới tròn 18 tuổi thôi mà!”.

Kể về cháu gái, ông Tàu cho biết về cuộc sống khó khắn của Thương. Năm lên 2 tuổi, Thương phải theo mẹ về sống tại nhà ông bà ngoại ở khối 5 sau khi bố mẹ em chia tay. Cũng từ đó, Thương được bố, mẹ thay nhau đưa đi đón về giữa nội và ngoại.

“Dù bố mẹ nó chia tay sớm, nhưng tình yêu thương mà hai bên nội ngoại dành cho cháu không bao giờ bớt đi. Bố nó bị bệnh nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện, nên khi nghe tin cháu mất, gia đình chưa dám báo cho nó biết vì sợ không chịu được cú sốc lớn này”, Thanh Niên dẫn lời ông Tàu.

Ước nguyện cuối cùng…

Con gái đã vội vã rời xa, nỗi đau của bà Hà (mẹ của Thương) lại nhân lên gấp ngàn lần. Khi hay tin dữ, bà Hà cứ ngất lên ngất xuống vì không chịu nổi sự mất mát quá lớn. Nước mắt rơi trên gương mặt khắc khổ của người mẹ: “Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi vậy? Mẹ chỉ có một mình con thôi mà, giờ con đi rồi mẹ phải làm sao...”

Người mẹ ngậm ngùi kể lại, trước khi Thương gặp nạn trên đường ra Thừa Thiên – Huế nhập học, tối hôm đó hai mẹ con ngồi thủ thỉ tâm sự.

“Tối hôm đó, hai mẹ con nói với nhau rất nhiều chuyện. Tôi bảo để mai mẹ chở con ra Huế nhập học nhưng nó sợ tốn kém nên khăng khăng không cho tôi đi. Nó còn bảo, hai mẹ con ta còn nghèo lắm, mẹ dành dụm để lo cho ông bà ngoại, chuyện ra Huế nhập học thì con tự đi được”, bà Hà kể trong nước mắt.

Vụ nữ sinh gặp nạn trên đường nhập học: Người mẹ gửi lời nhắn đến con gái đã mất khiến ai cũng nghẹn lòng - Ảnh 2
Bà Hà buồn bã khi nói về những dự định của con gái - Ảnh: Thanh Niên

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thương luôn cố gắng học tập không để bố mẹ và ông bà hai bên nội, ngoại buồn lòng.

Bà Hà kể lại “đêm trước khi ra Huế, nó nói với tôi mẹ ở nhà cố gắng lo cho ông bà giúp con. Chờ con tốt nghiệp ra trường con sẽ kiếm công việc ổn định, thay mẹ chăm sóc cho ông bà”.

Và lời nhắn nhủ của mẹ…

“Lời hứa với mẹ, con chưa thực hiện sao nỡ bỏ mẹ mà ra đi... Con ra đi thanh thản nhé, mẹ sẽ thay con chăm sóc tốt cho ông bà”, bà Hà nhìn di ảnh con và nói như một lời khẳng định.

Nhớ lại lúc nhận được tin báo con gái gặp nạn, bà Hà chỉ mong đó là sự nhầm lẫn, bà nói:

“Khi công an phường điện thoại báo cháu bị tai nạn mất, tôi tưởng là họ báo nhầm. Nhưng khi cậu nó gọi điện lại lần nữa, tôi điếng người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói nó chở ra Huế xác nhận. Trên đường đi, tâm trí tôi luôn cầu mong rằng thông tin này là sai, bị nhầm. Nhưng khi đến nơi nhìn thấy thi thể con, mọi thứ hết thật rồi…”

Trước đó, Zingnews đưa tin, khoảng 10h sáng 17/9, Dương Thị Diệu Thương (18 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc.

Khi đến đoạn phường Phú Bài, xe máy do chị Thương điều khiển va chạm với xe máy do anh Trần Thanh Nghĩ (37 tuổi, trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chở theo sau một người đàn ông, lưu thông từ phía con đường nhỏ ra quốc lộ 1.

Cú va chạm khiến chị Thương ngã xuống đường, bị xe tải cẩu đang chạy phía sau cùng chiều tông trúng. Sự việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời điểm gặp nạn, nữ sinh đang trên đường chạy xe máy ra TP Huế để nhập học tại một trường đại học.

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