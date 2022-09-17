Bé trai 6 tuổi ôm vết thương ở cổ, gục xuống đất, nghi do cha ruột tấn công

Đời sống 17/09/2022 17:20

Công an Hóc Môn đang điều tra nguyên nhân vụ bé trai 6 tuổi nghi bị cứa vào cổ xảy ra trên địa bàn xã Thới Tam Thôn

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 17-9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ, lấy lời khai người đàn ông 30 tuổi nghi tấn công con trai bị thương.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân tại tổ 100 ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thấy bé trai này với vết thương trên cổ, tháo chạy từ nhà ra ngoài đường rồi gục xuống đất. Người dân đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Bé trai 6 tuổi ôm vết thương ở cổ, gục xuống đất, nghi do cha ruột tấn công - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện bé 6 tuổi nghi bị cứa cổ ở huyện Hóc Môn, TP.HCM - Ảnh: Dân Việt

Tuổi Trẻ Online cho biết, Lực lượng chức năng xã khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định vết thương trên cổ của bé do cha ruột (30 tuổi) dùng dao gây ra.

Theo một nguồn tin của Pháp Luật, tại cơ quan điều tra, người này biểu hiện bất thường, thiếu tỉnh táo và hiện chưa lấy được lời khai.

Về phần bé trai, sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe bé trai đã ổn định.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

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