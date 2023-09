Khi thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đưa con gái (là học sinh lớp 6 ở Nghệ An) đi kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện cháu có thai hơn 6 tuần. Nghi phạm xâm hại bé gái này là một nhân viên bảo vệ trường học gần nhà nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 17/9, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ bảo vệ trường mầm non trên địa bàn vì nghi xâm hại nữ sinh học lớp 6 trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Trước đó, người thân bé gái này phát hiện bé có dấu hiệu bất thường nên đưa đến một phòng khám để kiểm tra. Tại đây, khi siêu âm, bác sĩ phát hiện bé gái đã mang thai hơn 6 tuần.



Hình ảnh siêu âm thai của cháu bé do bị xâm hại - Ảnh: Dân Việt

Gia đình gặng hỏi mãi thì cháu bé mới kể chuyện mình bị "bác bảo vệ trường học mầm non gần nhà xâm hại". Cụ thể, Cháu bé này cho biết bị ông H. nhân viên bảo vệ một trường học ở gần nhà xâm hại khi cháu sang trường để chơi những lúc được nghỉ học.

Ngay sau đó, người nhà cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Người bị tố cáo là ông P.H (SN 1952)

Báo Dân Việt cho biết, trước đó ông P.H là bảo vệ trường mầm non gần nhà cháu bé, tuy nhiên sau kỳ nghỉ hè vừa qua ông P.H đã được cho nghỉ.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và tạm giữ nghi can H. để điều tra vụ nữ sinh 11 tuổi bị xâm hại đến có thai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

