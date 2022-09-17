Cụ thể, người này lý giải mâu thuẫn trên qua dòng trạng thái: “TP.HCM: Hát karaoke dở ẹc mà hát liền tù tì 5 – 6 ngày, mở công suất loa lớn cả xóm không chịu nổi phải qua nói chuyện chưa gì cả nhà hùng hổ đòi đánh luôn hàng xóm”

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số người xem đồng cảm với những người hàng xóm khi bị làm phiền, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với người hát karaoke. Bên cạnh đó, để không mất đi tình làng nghĩa xóm, nhiều người cũng khuyên đôi bên nên bình tĩnh nói chuyện.

“Bao giờ mới dẹp được ô nhiễm tiếng ồn. Nỗi khiếp đảm của những gia đình có người già, con nhỏ”.

“Hát karaoke không ai cấm nhưng nên đóng cửa lại miễn sao đừng gây ảnh hưởng đến nhà người khác”.

"Đừng nói đến nhà có ng già hay trẻ con. Cái lúc muốn nghỉ ngơi lại cứ hát vống lên ai chịu đc. Có ý một tý thì không nên nỗi"

Sau tìm hiểu, Báo Thanh Niên cho biết, vụ việc xảy ra tại đường Huỳnh Văn Nghệ (P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào tối ngày 6.9.

Theo đó, ông M. là một người hàng xóm của gia đình hát karaoke suốt nhiều ngày đã kể lại mọi chuyện với Thanh Niên. Ông M. kể, tối hôm đó, nhà bên cạnh hát karaoke mở âm lượng lớn, hàng xóm có người già cần nghỉ ngơi nên qua nhắc nhở, hai bên xảy ra cãi nhau.

Trước đó, nhà họ cũng hát nhưng không ai ý kiến. Tuy nhiên, từ đợt nghỉ lễ 2.9, họ hát liên tục nhiều ngày liền, hàng xóm không chịu được mới qua nhắc nhở.

“Nếu mỗi tuần hát một ngày thì không ai nói gì. Đợt này nhà anh ấy mua dàn loa mới, hát 4 -5 ngày, mà phòng không kín nên dân mới gọi tổ trưởng phản ánh. Trước đây, nhà này cũng hát nhưng dàn máy cũ, không đến mức ồn.

Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ ông ấy không hát nữa. Tôi nghĩ hát cũng được nhưng có giờ, có hồi, hát vừa đủ nghe. Những ngày trẻ con không phải đến trường phải để yên tĩnh cho mấy đứa nghỉ ngơi hoặc học ở nhà”, ông M. chia sẻ.

Bà T., một hàng xóm khác cũng cho biết sau khi nhắc nhở hát quá lớn, giữa bà và nhà hát karaoke có xảy ra lời qua tiếng lại.

“Tôi qua nói để họ ngưng hát karaoke. Trước giờ họ vẫn hát nhưng tôi không nói. Đợt vừa rồi, tần suất họ hát quá nhiều 6 ngày hát hết 5 ngày. Hơn nữa, họ mua dàn loa mới, mở to ai mà chịu nổi.

Hôm đó họ có tập trung ăn uống với nhau. Xóm này mọi người cũng hát karaoke nhưng vài tuần hát một lần giải trí thì đâu ai nói gì. Hát vậy cũng ồn đó nhưng có thể châm chước nhưng giờ nhà anh ấy hát nhiều quá”, bà T. nói trên Thanh Niên.

Bà T. cũng cho biết thêm rằng bản thân đã có góp ý nhưng hàng xóm vẫn không nhận sai, bà kể: “Tôi sang góp ý một tuần hát nhiều quá họ còn nói: “người ta cũng hát sao không ai nói?”.

Với bà T., vấn đề là nhiều nhà cũng hát nhưng họ biết dừng đúng lúc chứ không hát liên tục nhiều ngày. Cả xóm đều bất mãn nhưng hầu hết không ai góp ý nên bà T. và một số người khác mới sang nhắc nhở thì bùng nổ căng thẳng trên.



Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, chủ nhà cũng đã lên tiếng với Thanh Niên về nội dung đoạn clip được đăng tải. Anh Nguyễn Văn Tuyến (31 tuổi, chủ nhà hát karaoke) xác nhận clip lời qua tiếng lại xảy ra ở nhà anh nhưng người chia sẻ viết chưa đúng sự thật.

Theo anh Tuyến, gia đình anh cũng có ý thức chứ không như phản ánh, anh nói: “Ngày tôi về nhà mới là ngày 5.9, hôm xảy ra cãi nhau là 6.9, dàn karaoke mua từ ngày 3.9 nên người ta nói mở cách đó 5 – 6 ngày là vô lý, mà cũng không mở đến 23 giờ.

Nhà tôi mở cũng có ý thức, cùng lắm mở đến 22 giờ là tắt. Một ngày sau khi về nhà mới, anh em có ở lại ăn uống với nhau, 21 giờ tối mở nhưng mới hát được khoảng 15 phút thì xảy ra sự việc”.

Anh Tuyến cũng xác nhận, trước đây nhà anh có dàn loa cũ, có hát karaoke nhưng mở với âm lượng vừa phải.

“Giờ hát karaoke nhà tôi bảo mở vừa nhưng hàng xóm cứ cho là mở to. Không có chuyện hát 5 – 6 ngày liền, ai rảnh đâu mà hát như vậy. Hôm đó nhà có tiệc phải có tý nhạc nhưng không ảnh hưởng đến hàng xóm quá”, anh nói thêm.

Anh Tuyến cho biết mình đã xem clip, tuy nhiên mọi người trên mạng đã hiểu nhầm vì chưa hiểu sự tình. Anh cũng không thể giải thích vì 9 người 10 ý.

“Tôi nghĩ rằng vui chơi, văn nghệ để giải trí là bình thường miễn sao mở đúng giờ, không làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi là được”, anh Tuyến nói.

Trên Thanh Niên, Bà Võ Thị Ánh Tin (tổ trưởng tổ 88, KP 12, P.12, Q.Gò Vấp) xác nhận, có xảy ra vụ việc như clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Đại diện Công an P.12, Q.Gò Vấp xác nhận, khoảng 22 giờ ngày 6.9 nhận được tin báo của người dân về việc hát karaoke dẫn đến cự cãi ở đường Huỳnh Văn Nghệ, Công an phường đã xuống hiện trường, tiếp nhận vụ việc và mời các bên liên quan về trụ sở làm việc.

“Đó là mâu thuẫn nội bộ giữa người dân nhưng không xảy ra xô xát, đánh nhau. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, cho hai bên viết tường trình. Sau đó, hai bên đã đồng ý hòa giải. Chúng tôi cũng liên hệ tổ trưởng khu phố tiếp tục theo dõi, nhắc nhở để không xảy ra tình trạng tương tự”, đại diện Công an P.12 cho hay.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp điển hình cho hậu quả của việc hát karaoke không đúng nơi, đúng lúc gây ồn ào, thậm chí nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống.

Năm 2020, Báo Người Lao Động đã đưa tin về câu chuyện hàng xóm nhắc nhỏ vì hát karaoke ồn ào gây ảnh hưởng đến người khác. Sau đó không may, mâu tuẫn này đã dẫn đến chết người. Cụ thể sự việc đã xảy ra tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.