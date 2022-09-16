Xót xa cô giáo mầm non nhảy cầu tự tử để lại 2 con nhỏ, nghi do trầm cảm

Đời sống 16/09/2022 22:00

Được biết, cô giáo B.T.H có biểu hiện trầm cảm, mất ngủ từ khoảng 3 tháng trở lại đây trước khi làm điều dại dột.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ngày 16/9, thông tin từ UBND xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình (Thái Bình) cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên mầm non đuối nước do nhảy cầu Hòa Bình xuống sông Trà Lý.

Xót xa cô giáo mầm non nhảy cầu tự tử để lại 2 con nhỏ, nghi do trầm cảm - Ảnh 1
Đội cứu hộ 116 Thái Bình rà câu tìm tung tích cô giáo H vào chiều qua (15.9) - Ảnh: Lao Động

Nạn nhân được xác định là cô B.T.H (37 tuổi, trú thôn An Lễ, xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình, Thái Bình), giáo viên một trường mầm non trên địa bàn xã.

Thanh Niên cho biết, trước đó, tối 14.9, khi di chuyển qua cầu Hòa Bình (TP.Thái Bình), người dân phát hiện một chiếc xe đạp mini, trên giỏ xe có áo chống nắng và một đôi dép nữ để cạnh lan can cầu nên đã trình báo chính quyền địa phương tìm kiếm người.

Xót xa cô giáo mầm non nhảy cầu tự tử để lại 2 con nhỏ, nghi do trầm cảm - Ảnh 2
Nơi cô H. đến để lại đồ đạc rồi nhảy cầu - Ảnh: Thanh Niên

Khi trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh, cơ quan chức năng xác định được người để lại những vật dụng kể trên và nhảy cầu là cô H.

Ngay khi nhận được thông tin, đội cứu hộ cứu nạn đường thủy miễn phí 116 Thái Bình đã điều động phương tiện, nhân lực lập tức vào cuộc tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Báo Lao Động cho biết việc tìm kiếm khá khó khăn, chiều 15.9 phương tiện bị chết máy phải đi sửa chữa, đội cứu hộ phải huy động, nhờ sự phối hợp, trợ giúp của một số thuyền nhỏ chạy dọc hai bên bờ sông Trà Lý đoạn chảy qua TP.Thái Bình để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 1h ngày 16.9, thi thể đã được tìm thấy tại khu vực gần cầu Vũ Đông (thuộc địa phận Vũ Đông, TP. Thái Bình), cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 6 km. Được biết, xe đạp mini là cô H. mượn của mẹ để đi giải quyết công việc. Cô H. có hai con đang học lớp 9 và lớp 4.

Theo thông tin gia đình chia sẻ, cô H. mới đi khám bệnh ở TP.Hà Nội về, sau đó cô vẫn đến trường dạy học bình thường, trước khi xảy ra vụ việc như trên.

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Từ khóa:   giáo viên mầm non cô giáo nhảy cầu tự tử bệnh trầm cảm

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