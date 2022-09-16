NÓNG: Khởi tố vụ sập bờ tường khiến 5 người tử vong ở Bình Định

Đời sống 16/09/2022 21:30

Liên quan đến vụ sập bờ tường làm 5 người chết tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án vi phạm về quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, làm rõ.

Theo Dân Việt đưa tin, chiều 16.9, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trường xây dựng nhà xưởng phục vụ nhà máy chế biến thủy hải sản thuộc Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

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Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định - báo cáo nhanh với Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng về vụ sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trên Tuổi Trẻ Online, Đại tá Nguyên cho biết cơ sở để khởi tố vụ án là việc tổ chức xây bức tường độc lập, khẩu độ quá rộng, quá dài, quá cao, không ổn định về mặt kỹ thuật nên khi gặp gió lốc dẫn đến sập, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

"Trong ngày 16-9, chúng tôi đã lấy lời khai tất cả những người liên quan từ chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, giám sát công trình… và thu thập các hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra" , đại tá Nguyên nói.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15.9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm công ty nói trên thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bờ tường đè nhiều người. Hậu quả, 5 người chết tại chỗ và 6 người bị thương.

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Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường vụ sập bờ tường - Ảnh: Thanh Niên

Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 6 nạn nhân bị thương do sập tường ở nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Hoà vẫn đang được các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tích cực chữa trị, có người đã ổn định sức khoẻ, xuất viện, Báo Dân Việt cho biết thêm.

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Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyên Tuấn Thanh hỏi thăm sức khoẻ chị Hoan - Ảnh: Dân Việt

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, chủ đầu tư của công trình nói trên là Công ty TNHH Savvy seafood Việt Nam do một người nước ngoài làm đại diện. Công ty này xây dựng dự án nhà máy sản xuất chế biến tôm hùm, thuê đất tại lô E3.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa từ năm 2020, giấy phép xây được cấp từ ngày 25.7 vừa qua.

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Thông tin về dự án được công bố trước công trình - Ảnh: Thanh Niên

Các công trình này được xây dựng theo hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng phát triển đô thị thiết kế, Công ty TNHH Tư vấn hội xây dựng thẩm tra thiết kế.

Thanh Niên cũng cho biết, sáng 16.9, kiểm tra hiện trường vụ việc sập bờ tường tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Trước mắt, khởi tố vụ án để điều tra, sai ở khâu nào xử lý khâu đó, nếu đủ điều kiện xử lý hình sự thì xử lý hình sự.

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