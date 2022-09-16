Đi cùng bố mẹ đến quán net chơi, bé gái 4 tuổi bị nam thanh niên thực hiện hành vi dâm ô trong lúc hai người thân đang ngủ say lúc nửa đêm.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ngày 15.9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Vương (29 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 1.9, vợ chồng chị M. (26 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) đưa hai con là cháu K. (4 tuổi), cháu P. (1 tuổi) đến tầng 3 quán Internet Paradise (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa) chơi.

Trong lúc cặp vợ chồng đang sử dụng mạng máy tính thì 2 cháu bé lăn ra ngủ ở ghế sofa ngay bên cạnh. Đến 0h ngày 2.9, vợ chồng này cũng... lăn ra ghế sofa ngủ. Bé gái 4 tuổi con của họ lúc này thức giấc ngồi xem điện thoại.

Thấy bé ngồi một mình còn bố mẹ thì ngủ say, sẵn men rượu, Vương đã kéo cháu bé lại gần và thực hiện hành vi dâm ô. Sau đó, do say rượu nên Vương nằm trên ghế ngủ luôn.



Nguyễn Như Vương tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Đến khoảng 3h, người mẹ tỉnh dậy, thấy con gái không mặc quần nên đã hỏi và biết sự việc vừa xảy ra. Ngay sau đó, gia đình cháu bé đã đến cơ quan Công an trình báo.

Báo Lao Động cho biết, ngày 3.9, Vương đã tới trụ sở đầu thú, thừa nhận hành vi dâm ô với nạn nhân và cho hay bản thân say rượu nên đã nảy sinh dục vọng.

Qua vụ việc trên, cán bộ điều tra cho biết, chính việc bố mẹ lơ là, đêm khuya đem con nhỏ ra quán Internet rồi ngủ nên khiến tội phạm có cơ hội nảy sinh.

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