Sau khi gây án, Bình đã nhờ người thân đưa vợ đi cấp cứu, rồi đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, chị T. (vợ của Bình) đã qua cơn nguy kịch, một cánh tay đã được nối. Tuy nhiên, do tâm lý bị ảnh hưởng, nạn nhân chưa thể làm việc với cán bộ điều tra.

Theo thông tin từ Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) sáng 15/9 đã tạm giữ hình sự đối với Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thấy vụ việc này rất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm.

Theo luật sư Hòe, trong vụ việc này, nạn nhân sẽ được đưa đi giám định kết quả thương tật. Đây là căn cứ quan trọng giúp cơ quan tiến hành tố tụng định khung, định tội đối với người chồng.

Dựa theo Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự cho biết trên Zingnews, tổng tỷ lệ thương tật của nạn nhân có thể ở mức hơn 60%. Theo quy định hiện hành, nếu thương tật từ 61% trở lên, Bình sẽ bị xử lý theo điểm d Khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức phạt tù 7-14 năm tù.

Còn nếu kết quả giám định thương tật của người vợ trong khoảng 31-60%, nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có mức phạt tù 5-10 năm tù.

Luật sư Lê Hồng Hiển cũng giải thích thêm trên Zingnews, rằng ngoài 2 vết chém ở cánh tay, nạn nhân có khả năng bị chấn thương tâm lý do vụ tấn công gây ra. Vì vậy, cần phải chờ kết quả giám định về tổn thương thân thể và tâm lý để có chế tài xử lý phù hợp.

Về tình tiết giảm nhẹ, Bình sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì sau khi tấn công vợ đã đến cơ quan công an đầu thú, theo Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự hiện hành. Cũng theo điều luật này, nếu trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà người chồng thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải và chấp nhận bồi thường thiệt hại cho nạn nhân thì cũng được xem xét giảm nhẹ chế tài hình sự.

Luật sư cũng đề cập trường hợp cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ án là do người vợ ngoại tình, còn người chồng phải chịu sự đả kích quá lớn từ vợ hoặc bên thứ ba (người tình của vợ). Lúc này, người chồng có thể được hưởng thêm một tình tiết giảm nhẹ khác vì bị hại cũng có lỗi.