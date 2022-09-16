Trong khi 2 nữ sinh THCS ở Thừa Thiên Huế đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, hàng chục học sinh khác chỉ biết đứng xem, dùng điện thoại quay clip.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 16/9, theo tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Công an huyện Phong Điền vừa có báo cáo UBND huyện về vụ 2 nữ sinh Trường THCS Phong Sơn đánh nhau.

Trước đó, sau buổi học vào chiều 9/9, do mâu thuẫn cá nhân, 2 nữ sinh Trường THCS Phong Sơn gồm: H.T.P.L và T.T.T.M (cùng 13 tuổi) hẹn nhau ra sân bóng phía sau Trường THCS Phong Sơn để giải quyết bằng cách đánh nhau.



Trong lúc 2 nữ sinh đánh nhau có hàng chục học sinh khác đứng xem, dùng điện thoại quay clip - Ảnh minh họa.

Đáng nói lúc đó, thay vì ngăn cản, 21 học sinh của THCS Phong Sơn chỉ đứng xem, trong đó 3 học sinh dùng điện thoại quay lại video diễn biến vụ việc. Ngoài ra, đứng xem vụ đánh nhau còn có 2 học sinh Trường THCS Phong An và 1 học sinh trong số này dùng điện thoại quay clip.

Zingnews cũng cho biết, nhận tin báo, giáo viên trường THCS Phong Sơn đã kịp thời ngăn chặn. Các em chưa có thương tích.

Một ngày sau, nhà trường đã mời công an địa phương mời các gia đình và học sinh lên làm việc. Đồng thời báo cáo sự việc lên phòng giáo dục, Công an huyện Phong Điền.

"Phụ huynh 2 bên đã thỏa thuận, giải quyết ổn thỏa. Nhà trường cũng sẽ tiến hành có biện pháp giáo dục các em", ông Qúy chia sẻ trên Zingnews.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an yêu cầu các học sinh xóa, gỡ bỏ các video đã quay trong điện thoại về vụ việc đánh nhau giữa 2 nữ học sinh, không để phát tán trên không gian mạng.

Hiện Công an xã Phong Sơn đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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