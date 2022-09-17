“Anna Việt Nam” gạt tình, lừa tiền 17 tỷ nổi đình nổi đám đã bị gia đình nạn nhân “tóm” tại Bình Thuận

Đời sống 17/09/2022 17:38

Cô gái bị tố lừa đảo trong những ngày qua được cho là đang ở trong căn nhà tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Thông tin trên Zing, ngày 17/9, ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết tìm thấy Tina Duong (tên thật là N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) - người bị ông tố cáo lừa 1,5 tỷ đồng.

Theo ông N., sáng cùng ngày, ông cùng một số nạn nhân khác sau khi xác định V.A. có mặt tại căn nhà ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã trình báo lực lượng chức năng sở tại.

Hiện lực lượng chức năng địa phương làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. 

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, ông N. đã gửi đơn tố cáo N.T.V.A. đến Công an tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ của ông. Ông N. tiết lộ, trước đó V.A. với ông N. quen biết nhau trong một dịp tình cờ tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều lần, V.A. đến nhà chơi và vợ chồng ông cũng đến nơi ở của cô gái này tại hai căn hộ sang trọng nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

“Anna Việt Nam” gạt tình, lừa tiền 17 tỷ nổi đình nổi đám đã bị gia đình nạn nhân “tóm” tại Bình Thuận - Ảnh 1
Bài đăng của chị N.L. tố V.A. lừa đảo hàng chục tỷ đồng - Ảnh: Báo Giao Thông

V.A. xưng là người của Tổng Cục 5, thuộc Cục Tình báo Việt Nam, giám đốc của 1 công ty ở tỉnh Bình Thuận. Theo ông N., sau khi lấy được lòng tin, V.A. đã lừa vợ chồng ông số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ông N., nhiều nạn nhân khác tố bị V.A. lừa tiền. Những người này đã lập nhóm chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau trong việc soạn đơn tố cáo và các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Trước đó, ngày 13/9, tài khoản Facebook N.L. cũng đăng bài tố cáo V.A.. Theo bài viết, năm 2018, V.A. tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, chị L. cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp sang trọng ở để lừa đảo, thuê người đóng giả bố, khoảng 300 người tham gia dự tiệc đám cưới, người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng.

Chị L. cho biết thời điểm trên, chị không tố cáo V.A. vì cô gái này nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L. phát hiện V.A. tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận, Bắc Ninh... với khoản tiền rất lớn, nên chị quyết định lên tiếng.

Theo tài khoản Facebook N.L., chị đang tập hợp những nạn nhân từng bị V.A. lừa để gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Theo chị L., hiện có gần 40 người liên hệ với chị về việc từng là nạn nhân trong những chiêu trò của cô gái này.

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Từ khóa:   anna Bắc Giang Tina Dương

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