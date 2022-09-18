Kỷ luật giáo viên đánh học sinh lớp 1 bầm vai ở Vũng Tàu

Đời sống 18/09/2022 13:35

Giáo viên đánh học sinh bị kỷ luật cảnh cáo 12 tháng và thời gian nâng lương bị kéo dài thêm 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối ngày 17/9, bà Lê Thị Cúc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô C.T.B.T, giáo viên của trường vì vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm thân thể học sinh.

Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng và thời gian nâng lương bị kéo dài thêm 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định đối với cô giáo C.T.B.T.

Zingnews cho biết, trước đó, vào lúc 15h30 ngày 14/9, cô giáo C.T.B.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4 trình bày sau nhiều lần uốn nắn và giúp đỡ học sinh N. trong học tập nhưng em không có sự tiến bộ.

Trong lúc nóng giận, cô Thủy đã dùng tay phết vào vai trái của học sinh gây xước và đỏ lên. Sáng hôm sau, Công an xã Bàu Lâm đã cho xác định thương tật, kết quả là bị thương ở phần mềm, không gây thương tích trầm trọng.

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Vết bầm trên lưng học sinh sau khi bị cô T. đánh - Ảnh: Zingnews

Ban giám hiệu trường Tiểu học Bàu Lâm đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4, tổ chức họp Hội đồng sư phạm để thông tin cho giáo viên khác biết, đến gia đình gặp phụ huynh học sinh để xin lỗi và cùng gia đình khắc phục hậu quả. Gia đình phụ huynh đã thông cảm, đồng thời bỏ qua không khiếu kiện và đồng thuận phương cách xử lý của nhà trường.

Trong bản tự kiểm, cô Cao Thị Bích Thủy nói rằng, trong quá trình giảng dạy, em N. chưa có tinh thần học tập và hợp tác với giáo viên. Dù cô đã quan tâm nhắc nhở nhiều lần, em vẫn chưa có sự tiến bộ trong học tập.

Trên Tiền Phong dẫn lời cô T., cụ thể cô nói: “Bản thân tôi thấy việc làm trên là sai, vi phạm nội quy, quy chế, đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh. Tôi hứa sẽ không tái phạm”.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, vào sáng 16/9, tài khoản Facebook Bao Gia đã đăng tải hình ảnh một bé gái là học sinh tiểu học, với nhiều vết trầy, đỏ da ở lưng và vai với dòng trạng thái: “Có ai giống con mình không? Mới vô học có nửa tháng mà cô đánh con bé như thế này…”.

Nội dung nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, bức xúc khi thấy cháu bé bị giáo viên đánh tại trường học.

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