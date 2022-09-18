Người phụ nữ may mắn bấm được biển số xe “ngũ quý” 4 khiến cộng đồng mạng “trầm trồ”

Đời sống 18/09/2022 15:00

Khi làm thủ tục đăng ký xe máy, người phụ nữ ở Cần Thơ không khỏi bất ngờ và vui mừng khi bấm được biển số "ngũ quý" 4.

Ngày 17/9, trao đổi với Báo Giao Thông, thiếu tá Trương Tương Lai, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, một người dân ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đã may mắn bấm được biển số đẹp ngũ quý: 65G1-444.44.

Theo đó, ngày 16/9, Đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Phong Điền triển khai làm thủ tục giấy tờ môtô và bấm biển số xe cho những người dân đến đăng ký.

Trong số những người bấm biển số, có một người phụ nữ tên D.U.N (ngụ tại Ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đã bấm được biển số đẹp 65G1-444.44.

Người phụ nữ may mắn bấm được biển số xe “ngũ quý” 4 khiến cộng đồng mạng “trầm trồ” - Ảnh 1
Chị N. may mắn bấm được biển số ngũ quý 4 - Ảnh: Báo Giao Thông

Thiếu tá Trương Tương Lai, cho biết thêm: "Việc người này bấm được số đẹp trên hoàn toàn ngẫu nhiên".

Chị N. cho biết, chiếc xe máy chị mua là Honda SH Mode. Khi đi đăng ký và bấm biển số thì may mắn trúng biển "ngũ quý" 4. Chị rất bất ngờ và vui mừng vì không nghĩ mình may mắn bấm được biển số đẹp như thế.

Tiền Phong đưa tin, cũng tại huyện Phong Điền, cuối tháng 8 vừa qua, một người đàn ông ở xã Mỹ Khánh đã bấm được biển số 65A – 334.56 cho chiếc ô tô vừa mua.

Báo Giao Thông cũng cho hay, trong ngày 21/5, Bộ Công an triển khai thủ tục đăng ký xe tại công an xã, thị trấn, một người ở Bến Tre may mắn bấm được biển số 71C1- 666.66.

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