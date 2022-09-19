Bắt giữ tài xế hỗ trợ kẻ đâm chết tình địch trên phố Láng Hạ, ép cô gái lên xe

Đời sống 19/09/2022 13:17

Tài xế taxi chở Thức đi gây án đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) bắt giữ khẩn cấp Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Liên quan đến vụ án nam thanh niên bị đâm tử vong tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Cơ quan chức năng cho biết Lâm là tài xế taxi, chở nghi phạm giết người Lê Văn Thức (29 tuổi, quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) trong quá trình đối tượng này gây án.

Bắt giữ tài xế hỗ trợ kẻ đâm chết tình địch trên phố Láng Hạ, ép cô gái lên xe - Ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Thức tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Dân Trí cho biết, trước đó, Thức và chị N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái) có quan hệ tình cảm suốt 3 năm qua, dù anh ta đã có vợ con ở quê. Thời gian gần đây, nghi phạm thấy người tình thân mật với anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) nên nảy sinh mâu thuẫn, ghen tuông.

Tối 15/9, sau khi ăn tối ở Thái Nguyên, Thức thuê xe đi Hà Nội để tìm chị T.. Nghi phạm đi tìm người tình tại một số địa điểm nhưng không thấy. Trên đường về, anh ta lại bắt gặp bạn gái đang đi với anh T. ở ngoài đường nên bám theo. Lúc này, Thức ngồi trên xe taxi, yêu cầu tài xế lao lên phía trước chặn đầu xe máy của anh N.T.

Vừa bước xuống xe, Thức dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh N.T và bắt chị T. phải lên xe đi cùng hắn, chở đi Thái Nguyên. Khi chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Thức yêu cầu lái xe phải dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu.

Bắt giữ tài xế hỗ trợ kẻ đâm chết tình địch trên phố Láng Hạ, ép cô gái lên xe - Ảnh 2
Dù cô gái van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nạn nhân - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Sau vụ việc, anh T. tử vong vì mất quá nhiều máu. Trong khi đó, cô gái 28 tuổi bị Thức gây ra nhiều thương tích trong quá trình khống chế. Đến 6h45 ngày 16/9, lực lượng chức năng trong đó có Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Thức khi đối tượng đang lẩn trốn ở một cây xăng tại huyện Phú Lương. 

Cô gái 28 tuổi được giải cứu, hiện được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. 

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