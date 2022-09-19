Nhắn tin chọc ghẹo, rủ vợ người khác đi nhà nghỉ, người đàn ông bị đánh nhập viện

Đời sống 19/09/2022 12:45

Người đàn ông bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu sau khi nhắn tin chọc ghẹo và gạ gẫm một phụ nữ đã có gia đình.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, ngày 19/9, Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết đang làm rõ một vụ xô xát khiến 1 người đàn ông nhập viện.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/8, Công an xã Tam Cường nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại khu vực Bệnh viện đa khoa Nam Am (thuộc xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Công an xác định, Trần Văn Dũng (SN 1998, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo), Trần Quang Tú, (SN 2005) và Vũ Thành Công (SN 2005, cùng trú tại xã Thọ Vân, huyện Thụy Quỳnh, tỉnh Thái Bình), đã dùng gậy bóng chày, gạch đánh một người đàn ông.

Hậu quả, anh H bị chấn thương nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nam Am, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng – Vĩnh Bảo.

Nhắn tin chọc ghẹo, rủ vợ người khác đi nhà nghỉ, người đàn ông bị đánh nhập viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa (trên Báo Phụ Nữ Việt Nam)

Báo CAND cũng cho biết, tại cơ quan Công an, Dũng, Tú và Công khai rằng, ngày 28/8, vợ Dũng là chị V.T.T.H. (SN 2001) nói với chồng, bị người lạ mặt nhắn tin với nội dung tán tỉnh, rủ đi nhà nghỉ.

Sau đó, Dũng lấy số điện thoại của vợ nhắn tin hẹn gặp người đàn ông này tại nhà nghỉ Phương Thảo (ở thôn 2, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo), gần Bệnh viện đa khoa Nam Am. Đồng thời, Dũng thông báo sự việc cho em vợ là Vũ Thành Công, Công rủ thêm bạn là Trần Quang Tú đi cùng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Dũng chở vợ, Công chở Tú đến khu vực Bệnh viện đa khoa Nam Am chờ (gần nhà nghỉ Phương Thảo). Khi người đàn ông đã nhắn tin với vợ Dũng vừa đến Dũng dùng gậy bóng chày đánh 2 nhát vào lưng, Công và Tú dùng gạch đập vào vùng đầu của người đàn ông này. 

Hiện Công an huyện Vĩnh Bão đang thụ lý vụ việc, tiếp tục xác minh và hoàn thiện các thủ tục liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 

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Khi đang cùng các công nhân khác đưa thép lên lầu một của ngôi nhà để xây dựng, chị H. bị điện giật cháy nửa thân người và hai bàn tay.

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