Lời khai của người đàn ông nghi h.i.ế.p d.â.m trẻ em trong khi dạy bơi

Đời sống 20/09/2022 14:20

Nghi phạm V.T.Đ đã thừa nhận thực hiện hành vi đồi bại với bé gái tại khu vực bể bơi của gia đình.

Như Zingnews đã đưa tin trước đó, tối 12/9, nghi phạm V.T.Đ bị Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) tạm giữ để điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Hợp Lý.

Lời khai của người đàn ông nghi h.i.ế.p d.â.m trẻ em trong khi dạy bơi - Ảnh 1
Nghi phạm V.T.Đ (ảnh nhỏ) và bể bơi của gia đình Đ. ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Dân Việt

Được biết, nghi phạm Đ. đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Gia đình người này ở xã Hợp lý có bể bơi và Đ. làm thêm nghề dạy bơi cho trẻ. Theo lãnh đạo xã Hợp Lý, bể bơi nằm trên đất thổ cư của gia đình.

Theo nguồn tin của Dân Việt, nghi phạm V.T.Đ đã thừa nhận thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái tại khu vực bể bơi của gia đình Đ.

Ngoài ra, Công an huyện Lập Thạch đã đưa 5 cháu nhỏ đi giám định pháp y, đồng thời tiếp tục nhận đơn tố giác của người dân liên quan đến V.T.Đ. do nghi vấn người đàn ông này hiếp dâm nhiều cháu nhỏ trong quá dạy bơi.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

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