Phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 dưới trạm bơm nước ở Quảng Nam

Đời sống 20/09/2022 06:00

Khi đi qua trạm bơm nước, người dân Quảng Nam bất ngờ phát hiện thi thể một nam sinh.

Theo thông tin từ Thanh Niên, chiều tối 19.9, ông Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đảng ủy P.Thanh Hà (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp 9 tại trạm bơm Hà Châu (thuộc khối phố An Bàng, P.Thanh Hà).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều nay (19.9), khi đi qua trạm bơm Hà Châu, có người dân địa phương phát hiện một thi thể nam sinh nổi lên mặt nước nên đã báo chính quyền địa phương.

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 dưới trạm bơm nước ở Quảng Nam - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zingnews

Zingnews cho biết, sau khi nhận tin báo, công an địa phương có mặt lấy lời khai nhân chứng và đưa thi thể người bị nạn lên bờ khám nghiệm. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên Đ., học sinh lớp 9 tại một trường cấp 2 trên địa bàn.

Hiện vụ phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 dưới trạm bơm nước Hà Châu đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

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