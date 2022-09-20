Nam sinh đang trên đường đi học thì xảy ra va chạm với xe tải và bị cán tử vong.

Zingnews cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 6h20 ngày 20/9, khi xe tải mang biển số 60H-018.30 chạy trên đường Hương Lộ 80, hướng Nguyễn Thị Tú về Trần Văn Giàu.

Đến khu vực ấp 1, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), phương tiện này va chạm với xe máy do một nam sinh khoảng 16 tuổi cầm lái.



Vụ tai nạn chết người xảy ra vào sáng ngày 20-9 trên đường Hương lộ 80. Ảnh: Pháp Luật

Theo thông tin từ Pháp Luật, va chạm khiến nam sinh ngã xuống đường, bị xe tải cán phải, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

“Em này trên đường đi học thì không may gặp nạn”, một nhân chứng kể trên Zingnews.

Công an huyện Bình Chánh sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra.

Sau khoảng hai giờ, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết.

Lời khai của người đàn ông nghi h.i.ế.p d.â.m trẻ em trong khi dạy bơi Nghi phạm V.T.Đ đã thừa nhận thực hiện hành vi đồi bại với bé gái tại khu vực bể bơi của gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-cap-3-gap-nan-tren-duong-di-hoc-khong-qua-khoi-504907.html