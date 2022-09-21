Dừng xe quên không tắt ga máy: Bé gái 4 tuổi gặp tai nạn chấn thương gan và vỡ xương sọ nhập viện khẩn cấp

Xã hội 21/09/2022 14:07

Bé gái 4 tuổi cùng mẹ lưu thông trên đường, khi dừng lại ở một địa điểm thanh toán tiền, em bé vô tình vặn mạnh tay ga chưa tắt máy làm xe văng lên, hai mẹ con cùng ngã xuống đường.

Vụ việc trên đã khiến bé ngất lịm, tỉnh dậy sau 2 phút nhưng có những triệu chứng vô cùng nguy hiểm khi được chuyển viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh mẹ bé dừng xe ghé vào cửa hàng tạp hóa mua đồ sơ ý không tắt máy, đúng lúc lấy ví để trả tiền, bé D. vô tình nắm vào tay ga vặn mạnh làm xe vọt lên. Cú ngã đã gây chấn thương nặng cho bé gái.

Tại bệnh viện (BV) Nhi Trung ương, bé D. (4 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực kín, đụng dập nhu mô phổi, chấn thương gan và vỡ xương sọ.

Theo đó, sau khi vào viện điều trị cấp cứu, bệnh nhi được các bác sĩ theo dõi tích cực, chẩn đoán với các dấu hiệu bị đụng dập nhu mô gan, suy hô hấp và trào rất nhiều máu qua đường mũi miệng trong thời gian ngắn từ lúc vào viện.

Dừng xe quên không tắt ga máy: Bé gái 4 tuổi gặp tai nạn chấn thương gan và vỡ xương sọ nhập viện khẩn cấp - Ảnh 1
Các bác sĩ cho hay, hiện nay tình trạng phụ huynh để trẻ em ngồi phía trước hoặc đứng trên phần để chân của xe tay ga mà không đeo đai thắt an toàn khi đang điều khiển phương tiện xe gắn máy đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Bệnh nhi được các BS cấp cứu đặt nội khí quản và cho chụp CT ngực thì thấy hình ảnh đụng dập phổi, chấn thương ngực.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực ngoại, BV Nhi Trung ương chia sẻ thông tin trên báo Sức khỏe và đời sống: "Qua 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi cai được máy thở, chức năng phổi được cải thiện nhiều, chấn thương gan chỉ cần điều trị bảo tồn và không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhi có sang chấn về tâm lí, cần điều trị và theo dõi thêm”.

Vụ việc trên thêm một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh, tình trạng con, em ngồi phía trước hoặc đứng trên phần để chân của xe tay ga mà không đeo đai thắt an toàn hay đội nón khi đang điều khiển phương tiện xe gắn máy đang diễn ra khá phổ biến.

Thậm chí có người vừa chạy xe vừa giữ trẻ ở trước bằng một tay. Điều này rất nguy hiểm bởi trẻ nhỏ chưa có ý thức bám vào người lớn, nên khi xe chuyển hướng hoặc đi qua các đoạn đường xóc, trẻ khó giữ được thăng bằng, có thể ngã khỏi xe.

Ngoài ra, trẻ có thể vặn tay ga làm xe di chuyển mất kiểm soát. Khi ở phía trước tay lái, chỉ cần phanh gấp là lực quán tính đẩy bé về phía trước, đầu hoặc ngực trẻ có thể đập vào tay lái hoặc trẻ bị văng ra xa.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông, các bác sĩ khuyến cáo:

- Khi cho trẻ tham gia giao thông, cha mẹ lái xe với tốc độ ổn định vừa phải, mang đai chắc chắn nối với người lái cho những trẻ nhỏ hơn. Sử dụng nón bảo hiểm an toàn cho bé.

- Đặc biệt, với trẻ nhỏ 1 – 2 tuổi, an toàn nhất là để bé ngồi giữa 2 người lớn.

- Tuyệt đối không cho trẻ ngồi trước người điều khiển xe máy.

- Bố mẹ xuống xe máy thì phải tắt máy và cho trẻ xuống xe vì khi trẻ ngồi trên xe có thể xảy ra 2 tình huống đó là xe có thể đổ đè vào người, nếu xe máy đang nổ đứa trẻ vô tình động vào tay ga gây tai nạn.

- Trẻ chưa đủ tuổi đi xe đạp điện và chưa được đào tạo cách lái xe máy thì không nên đi xe đạp điện, vì xe đạp điện đi với tốc độ tương đối cao và không gây tiếng ồn, khi trẻ đi qua ngã ba ngã tư không kiểm soát được tốc độ nên trẻ có thể tự ngã hoặc gặp tai nạn.

 

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