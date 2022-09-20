Từ góc nhìn khác, chia sẻ trên báo Dân trí, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội cho hay, do có sự chuẩn bị trước, Thức - nghi phạm đâm tình địch đã ra tay không chút do dự. 'Thức có sự chuẩn bị sẵn dao bấm theo người để gây án chứ không phải là hành động bộc phát.'

Có thể thấy, để kết luận vụ việc, các điều tra viên sẽ cần phân tích tâm lý tội phạm, nguyên nhân ra tay cũng như những người có liên quan đến vụ án. Trong vụ việc lần này, một người đã bị cướp đi mạng sống ngay giữa phố đông người, được xem là có tính chất vô cùng nghiêm trọng.

"Cả nghi phạm và nạn nhân (bạn gái Thức) đều ở độ tuổi trưởng thành, đủ khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi. Ở đây, nghi phạm là người đã có gia đình, có điều kiện kinh tế khá giả. Còn bị hại là cô gái độc thân, có nhan sắc. Quan hệ "ngoài luồng" của hai người, trước hết là đã vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, cả hai cùng thể hiện suy nghĩ, lối sống lệch lạc, đi ngược thuần phong mỹ tục", nguyên điều tra viên cao cấp phân tích.

Điều tra viên cũng chỉ rõ phần lỗi của bạn gái Thức. Nguyên nhân ra tay của người tình có phần liên quan đến cô gái dù Thức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đã gây ra.

"Thức và bạn gái đã qua lại, yêu đương khoảng 3 năm. Đó là khoảng thời gian không hề ngắn. Vì vậy, khi thấy người tình thể hiện tình cảm, thân mật với người khác, Thức ghen tuông. Thực tế, qua thời gian chung sống, tâm lý của người này là nảy sinh tư tưởng chiếm đoạt, sở hữu với bạn gái. Thức muốn bạn gái là của riêng mình, mặc dù quan hệ của hai người không hề có ràng buộc nào về mặt pháp lý", vị Thượng tá công an phân tích về động cơ gây án của nghi phạm.

Ông Vân cho rằng, quan hệ yêu đương đã một thời gian dài, Thức và người tình cần phải hiểu tính cách của nhau để dung hòa, hòa hợp. Thực tế trong trường hợp này, cô gái 27 tuổi hẳn là biết bạn trai có tính ghen tuông.

Đối tượng Thức. Ảnh: Tiền phong

"Vì đây là một mối quan hệ ngoài luồng, không ràng buộc trách nhiệm, cô gái hoàn toàn có thể thay đổi, yêu đương người khác. Tuy nhiên, khi đang ở trong mối quan hệ với Thức, cô cần phải giải quyết, chấm dứt hẳn với người tình bằng sự khéo léo, nhẹ nhàng, tránh kích động đến bạn trai. Hành động như vậy có thể phòng ngừa được sự cố xấu xảy ra", ông Vân giải thích.

Nhìn lại toàn bộ vụ việc, ông Vân nhấn mạnh quan điểm, trong chuyện xảy ra, cả nghi phạm và bị hại đều có lỗi. "Vấn nạn" lệch lạc trong suy nghĩ, lối sống bộc lộ trong đời sống xã hội hiện nay. Theo ông, đây là một vấn nạn cần được báo động, cảnh báo để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn.

Cho đến hiện tại, theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm tử vong xảy ra trên phố Láng Hạ (Hà Nội). Trong đó, cô gái được tìm thấy khi bị đưa đi lẩn trốn hiện đã an toàn. Tài xế Lâm có thể phạm tội đồng phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật". Đối tượng L.V. Thức (29 tuổi, quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị bắt vì hành vi vô cùng nguy hiểm, hiện đang được giữ để điều tra tội "giết người" và "bắt giữ người trái pháp luật".