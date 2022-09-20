Điều tra viên phân tích vụ án giết tình địch trên phố Hà Nội: cô gái cũng có phần lỗi, mối quan hệ ‘ngoài luồng’ ảnh hưởng nghiêm trọng

Xã hội 20/09/2022 10:29

Vụ án giết người trên phố Hà Nội do ghen tuông được chuyên gia chỉ ra có nhiều tình tiết đáng chú ý. Trong đó chính là mối quan hệ giữa cô gái - người gây ra vụ án - nạn nhân và tài xế lái taxi chở người.

Có thể thấy, để kết luận vụ việc, các điều tra viên sẽ cần phân tích tâm lý tội phạm, nguyên nhân ra tay cũng như những người có liên quan đến vụ án. Trong vụ việc lần này, một người đã bị cướp đi mạng sống ngay giữa phố đông người, được xem là có tính chất vô cùng nghiêm trọng.

Từ góc nhìn khác, chia sẻ trên báo Dân trí, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội cho hay, do có sự chuẩn bị trước, Thức - nghi phạm đâm tình địch đã ra tay không chút do dự. 'Thức có sự chuẩn bị sẵn dao bấm theo người để gây án chứ không phải là hành động bộc phát.'

Điều tra viên cũng chỉ rõ phần lỗi của bạn gái Thức. Nguyên nhân ra tay của người tình có phần liên quan đến cô gái dù Thức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đã gây ra.

Điều tra viên phân tích vụ án giết tình địch trên phố Hà Nội: cô gái cũng có phần lỗi, mối quan hệ ‘ngoài luồng’ ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân trí

"Cả nghi phạm và nạn nhân (bạn gái Thức) đều ở độ tuổi trưởng thành, đủ khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi. Ở đây, nghi phạm là người đã có gia đình, có điều kiện kinh tế khá giả. Còn bị hại là cô gái độc thân, có nhan sắc. Quan hệ "ngoài luồng" của hai người, trước hết là đã vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, cả hai cùng thể hiện suy nghĩ, lối sống lệch lạc, đi ngược thuần phong mỹ tục", nguyên điều tra viên cao cấp phân tích.

"Thức và bạn gái đã qua lại, yêu đương khoảng 3 năm. Đó là khoảng thời gian không hề ngắn. Vì vậy, khi thấy người tình thể hiện tình cảm, thân mật với người khác, Thức ghen tuông. Thực tế, qua thời gian chung sống, tâm lý của người này là nảy sinh tư tưởng chiếm đoạt, sở hữu với bạn gái. Thức muốn bạn gái là của riêng mình, mặc dù quan hệ của hai người không hề có ràng buộc nào về mặt pháp lý", vị Thượng tá công an phân tích về động cơ gây án của nghi phạm.

Ông Vân cho rằng, quan hệ yêu đương đã một thời gian dài, Thức và người tình cần phải hiểu tính cách của nhau để dung hòa, hòa hợp. Thực tế trong trường hợp này, cô gái 27 tuổi hẳn là biết bạn trai có tính ghen tuông.

Điều tra viên phân tích vụ án giết tình địch trên phố Hà Nội: cô gái cũng có phần lỗi, mối quan hệ ‘ngoài luồng’ ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 2

Đối tượng Thức. Ảnh: Tiền phong

"Vì đây là một mối quan hệ ngoài luồng, không ràng buộc trách nhiệm, cô gái hoàn toàn có thể thay đổi, yêu đương người khác. Tuy nhiên, khi đang ở trong mối quan hệ với Thức, cô cần phải giải quyết, chấm dứt hẳn với người tình bằng sự khéo léo, nhẹ nhàng, tránh kích động đến bạn trai. Hành động như vậy có thể phòng ngừa được sự cố xấu xảy ra", ông Vân giải thích.

Nhìn lại toàn bộ vụ việc, ông Vân nhấn mạnh quan điểm, trong chuyện xảy ra, cả nghi phạm và bị hại đều có lỗi. "Vấn nạn" lệch lạc trong suy nghĩ, lối sống bộc lộ trong đời sống xã hội hiện nay. Theo ông, đây là một vấn nạn cần được báo động, cảnh báo để có phương án phòng ngừa, ngăn chặn.

Cho đến hiện tại, theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm tử vong xảy ra trên phố Láng Hạ (Hà Nội). Trong đó, cô gái được tìm thấy khi bị đưa đi lẩn trốn hiện đã an toàn. Tài xế Lâm có thể phạm tội đồng phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật". Đối tượng L.V. Thức (29 tuổi, quê huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị bắt vì hành vi vô cùng nguy hiểm, hiện đang được giữ để điều tra tội "giết người" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Vụ sát hại chàng trai trên phố Láng Hạ: tài xế lái taxi phạm tội đồng phạm bị xử lý nghiêm như thế nào?

Vụ sát hại chàng trai trên phố Láng Hạ: tài xế lái taxi phạm tội đồng phạm bị xử lý nghiêm như thế nào?

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu tài xế lái taxi tạt đầu xe và chở hung thủ đi trốn có vi phạm pháp luật hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   giết người trên phố Láng Hạ Hà Nội giết tình địch

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 28 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 28 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 23 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?