Hotgirl bị tố lừa đảo 17 tỷ phủ nhận cáo buộc, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập

Xã hội 19/09/2022 09:49

Cô gái được mệnh danh “hot girl” Tina Dương có liên quan đến vụ việc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng đã phủ nhận những cáo buộc lừa đảo, đồng thời cam kết sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập.

Vào ngày 18/9, sau khi được mời lên làm việc cô gái này được trả về và chờ kết quả xác minh vụ việc, làm rõ. Theo báo Infonet, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã cho phép người thân bảo lãnh cô trở về.

Hotgirl bị tố lừa đảo 17 tỷ phủ nhận cáo buộc, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập - Ảnh 1
Hotgirl '17 tỷ' được mời lên cơ quan làm việc. Ảnh: Lao Động

Qua điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu giao dịch tại Phan Thiết nên Công an Phan Thiết thụ lý theo thẩm quyền để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, hiện công an chưa có căn cứ gì để bắt tạm giam hay tạm giữ N.T.V.A. "Vụ việc phải có thời gian, để cơ quan công an điều tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ thì sẽ khởi tố. Đến thời điểm này, chưa có căn cứ gì để khởi tố chị N.T.V.A hết" - thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết cho hay.

Hotgirl bị tố lừa đảo 17 tỷ phủ nhận cáo buộc, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập - Ảnh 2

 

Hotgirl bị tố lừa đảo 17 tỷ phủ nhận cáo buộc, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập - Ảnh 3
'Tina Dương' tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong quá trình ‘được’ mời về làm việc, "hot girl" Tina Dương cho rằng cô không lừa đảo. Cô chỉ có mối quan hệ làm ăn với người gửi đơn tố cáo là ông N.H.N (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM).

Trước đó, Công an TP Phan Thiết nhận được đơn của ông N.M.N (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) tố cáo N.T.V.A tự xưng người của "Tổng cục 5" và là giám đốc một công ty ở tỉnh Bình Thuận rồi dùng các chiêu thức tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Ngoài đơn tố cáo của ông N.M.N, hiện công an đang xác minh đơn của một cá nhân khác tố cáo N.T.V.A lừa đảo 17 tỉ đồng cũng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cô gái 27 tuổi cũng vướng cáo buộc lừa đảo con số lên hàng trăm tỷ đồng khác.

Cô gái bị tố cáo lừa 17 tỷ được người nhà bảo lãnh trở về: chưa đủ căn cứ xác minh phạm tội

Cô gái bị tố cáo lừa 17 tỷ được người nhà bảo lãnh trở về: chưa đủ căn cứ xác minh phạm tội

Vướng nghi vấn lừa đảo 17 tỷ đồng cùng nhiều đơn tố giác, N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang được trả về, chờ thụ lý và giải quyết.

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