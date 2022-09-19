Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu tài xế lái taxi tạt đầu xe và chở hung thủ đi trốn có vi phạm pháp luật hay không?

Vào thời điểm trên, tại phố Láng Hạ (Hà Nội), đối tượng tên Lê Văn Thức (SN 1993, quê quán Lạng Sơn) cùng tài xế taxi đã tạt đầu làm người lái xe máy là anh N.T phải dừng lại. Ngay sau đó, Thức cầm dao lao ra đâm anh N.T. Vết đâm khiến nạn nhân tử vong do bị thương nặng ở ngực. Cô gái sau đó cũng bị bắt lên xe và chở đi trốn. Hiện đối tượng đã bị bắt và cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự với Lê Văn Thức để điều tra về tội Giết người. Trong vụ việc này, dư luận đặt câu hỏi: Liệu người lái taxi có phải là đồng phạm với Lê Văn Thức?

Hiện trường vụ đâm người tại phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) tối 15/9. Ảnh: Đại đoàn kết Theo luật sư Hà Trọng Đại (Giám đốc công ty Luật Hà Trọng Đại và cộng sự, đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ trên VOV.VN cho biết: Trên thực tế, đã có nhiều vụ án người lái taxi giúp chở các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ thuê, hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Phần lớn các trường hợp này, người lái taxi đều phải chịu trách nhiệm đồng phạm. “Ở trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các vấn đề: Người lái taxi có biết về âm mưu, mục đích của hung thủ hay không; người lái xe có biết hung thủ mang theo hung khí hay không; hung thủ và người lái taxi có mối quan hệ quen biết không? Trong trường hợp người lái taxi tạt đầu xe máy để hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó tiếp tục chở hung thủ và nữ nạn nhân đi thì có dấu hiệu của việc đồng phạm có tổ chức”. – Luật sư Hà Trọng Đại cho biết.

Hung thủ gây ra vụ án. Ảnh: VOV Theo luật sư Hà Trọng Đại, nếu đã là người lái taxi thì phải nắm rõ các thao tác vận hành phương tiện. Việc người lái taxi tạt đầu khiến nam nạn nhân phải dừng lại đã cho thấy dấu hiệu vi phạm. Sau đó, người lái taxi tiếp tục chở đối tượng Lê Văn Thức và nữ nạn nhân đi mà không đưa đến cơ quan công an khai báo còn có dấu hiệu của hành vi “Che giấu tội phạm”. Trước đó, theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, hung thủ là Thức ra tay rất tàn nhẫn, dã man với N.T. vì lí do ghen tuông. Theo lời khai của nghi phạm, y là người có gia đình nhưng vẫn có mối quan hệ ngoài luồng với chị N.T.T. (28 tuổi, quê tại Yên Bái). Sau khoảng thời gian quen nhau, nghi phạm thấy chị N. có qua lại với anh N.T. (27 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm) nên mới sinh ra ghen tuông và dẫn đến vụ việc đâm người tử vong.

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