Tâm lý nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở Hà Giang đang rất bất ổn: 'Đã 3 đêm không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy ác mộng'

Xã hội 22/09/2022 09:54

Theo chia sẻ của T.N.L, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, đã 3 đêm chị không ngủ được nên bản thân bị sút 3 kg.

Liên quan đến vụ việc nữ hướng dẫn viên bị xâm hại tình dục tại Homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) đang gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Theo thông tin báo Tin tức/ TTXVN, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã gọi điện cho luật sư nhằm trợ giúp pháp lý; đồng thời thông báo cho luật sư quá trình xảy ra vụ việc. Bước đầu, luật sư đã tư vấn việc xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Do tình trạng tâm lý của nạn nhân rất bất ổn, cần trợ giúp nên ngay sau đó, luật sư đã lên hiện trường nơi xảy ra vụ việc để xác minh tìm hiểu, phối hợp tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho bị hại”.

Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, chiều 21/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã cùng bị hại đến Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang để trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật để xử lý đối tượng. Kết thúc việc giám định, luật sư đưa nạn nhân về Hà Nội.

Theo chia sẻ của T.N.L, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, đã 3 đêm chị không ngủ được nên bản thân bị sút 3 kg: "Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy ác mộng dù có cán bộ công an ở bên ngoài trông coi. Tôi muốn sự việc này nhanh chóng khép lại để bản thân trở lại cuộc sống bình thường. Sự việc cũng là một bài học cho những người đang có những ý nghĩ xấu có thể dừng lại. Còn những ai từng là nạn nhân khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác, như vậy sẽ có một môi trường du lịch trong sạch, đảm bảo”.

Tâm lý nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở Hà Giang đang rất bất ổn: 'Đã 3 đêm không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy ác mộng' - Ảnh 1
Homestay Hoàng Su Phì bungalow - nơi nữ hướng dẫn viên du lịch bị gã đàn ông lẻn vào hiếp dâm - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin của báo Thanh Niên, ngày 21/9, lãnh đạo Công an H.Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, trú xã Thông Nguyên, H.Hoàng Su Phì) để làm rõ hành vi “hiếp dâm”.

Nạn nhân trong vụ việc là chị T.N.L (29 tuổi, trú Hà Nội, hướng dẫn viên du lịch) kể lại, tối 17/9, sau khi ăn cơm tối cùng đoàn du lịch, chị trở về phòng vào lúc 10 giờ 30. Đêm hôm đó, khi đang ngủ say, chị L. bị một thanh niên lẻn vào phòng, khống chế và cưỡng ép quan hệ tình dục.

“Tôi rất phẫn nộ và muốn làm công khai mọi chuyện. Tuy nhiên, khi những người quản lý khu du lịch ở đó biết, họ không hề xin lỗi, không đứng về phía người bị hại mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách bồi thường tiền với mục đích tránh làm ảnh hưởng đến khu du lịch” - chị L. nói.

Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Mềnh không có việc làm ổn định, có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách đi du lịch.

Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên. Lãnh đạo xã Thông Nguyên nhận định có thể do nữ hướng dẫn viên uống rượu, quên khóa cửa phòng lúc ngủ nên nửa đêm bị Mềnh lẻn vào hiếp dâm.

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Nữ hướng dẫn viên khẳng định: "Em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

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