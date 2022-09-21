Trao đổi với Infonet/Vietnamnet, T.N.L kể lại, tối 17/9, sau khi ăn cơm tối cùng đoàn, cô trở về phòng vào lúc 10h30 phút. Tới khoảng 1h30 sáng, cô đang ngủ say thì một thanh niên lẻn vào phòng và khống chế, cưỡng ép cô quan hệ tình dục. Khi ấy, thân gái một mình hoảng sợ không dám tri hô kêu cứu, T.N.L giả vờ thỏa hiệp rồi lấy tay bật đèn ngủ trên đầu giường, để nhìn mặt kẻ hiếp dâm, là một thanh niên bản địa mà cô không hề quen biết.

Mới đây, vụ việc liên quan đến cô gái T.N.L - hướng dẫn viên du lịch 29 tuổi bị một nam thanh niên hiếp dâm khi đang ngủ tại homestay thuộc địa phận xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) rạng sáng hôm 18/9/2022 thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người đi cùng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi cô từ trước. Hắn không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của T.N.L.

Điều khiến T.N.L phẫn nộ đó chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại là cô mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền. N.L. chia sẻ:

"Em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không thể mượn cớ anh ta là người dân tộc thiểu số, không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch... để bao biện cho cái sai. Bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em là nạn nhân của những kẻ biến thái này.

Qua đây, em cũng xin kêu gọi tất cả các bạn nữ đã từng bị sàm sỡ, từng bị quấy rối tình dục và những ai là nạn nhân bị hiếp dâm khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác. Có như vậy mới làm trong sạch được môi trường du lịch nơi đây, đảm bảo an toàn cho những du khách khi đi du lịch".

Cô gái tới từ Hà Nội chia sẻ thêm: "Trước đó, khi đang đi xe ôm, một tài xế cũng có những dấu hiệu sàm sỡ, cố tình đi xe vào chỗ xóc, cố tình lạng lách để tôi phải ôm cho khỏi ngã. Lại thêm vụ việc này khiến tôi không thể im lặng được, cần phải quyết tâm làm tới cùng để giữ gìn môi trường du lịch trong sạch nơi đây".

Hiện tại, cô gái sinh năm 1993 đang trên đường từ Hoàng Su Phì về bệnh viện tỉnh Hà Giang để làm giám định; còn đối tượng Triệu Tạ Mềnh (sinh năm 1991, dân tộc Dao, trú tại địa phương) đã bị công an địa phương bắt giữ.

Nghi phạm Triệu Tạ Mềnh - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin của báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được đơn tố giác của N.L., Công an H. Hoàng Su Phì đã vào cuộc điều tra và xác định Mềnh là nghi phạm. Bước đầu, Mềnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lãnh đạo UBND xã Thông Nguyên, Mềnh không có việc làm ổn định, có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách đi du lịch. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên.

Lãnh đạo xã Thông Nguyên nhận định có thể do nữ hướng dẫn viên uống rượu, quên khóa cửa phòng lúc ngủ nên nửa đêm bị Mềnh lẻn vào hiếp dâm.

Công an H. Hoàng Su Phì đang tạm giữ Mềnh để điều tra, xử lý theo quy định.