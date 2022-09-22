Cho đến hiện tại, vụ xâm hại nữ hướng dẫn viên tại homestay ở Hà Giang vẫn khiến nhiều người bất bình, bức xúc. Theo đó, việc nghi phạm là người dân tộc không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Vào đêm xảy ra vụ việc, chị L. đã bị theo dõi, cưỡng chế tại phòng riêng. Theo lời kể nạn nhân chia sẻ trên Báo Sức khỏe và đời sống, cụ thể nghi phạm Mềnh không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị L. Những người đi cùng cũng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi cô từ trước. Sau khi lẻn vào phòng nạn nhân, Mềnh đồng thời thực hiện những hành vi bao gồm siết cổ và xâm hại tình dục. "Khoảng 1h30' sáng 18/9, khi tôi đang ngủ say thì một thanh niên đột nhập vào phòng khống chế, cưỡng bức tôi quan hệ tình dục. Đối tượng dùng tay siết cổ, do lo sợ cho tính mạng mình nên tôi không thể làm gì khác" - chị L. chia sẻ.

Chị T.N.L. quyết không thoả hiệp và mong cơ quan chức năng xử đúng luật. Ảnh: Báo Công Thương Đó là một trong những hành vi vô cùng man rợ, có ảnh hưởng không nhỏ đến tính mạng của cô gái. Do đó, có thể thấy đây không phải là hành động bộc phát mà đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, việc cô gái nhận được tin nhắn ‘thương lượng giá’ với mục đích thỏa hiệp vụ việc càng dẫn đến sự phẫn nộ vì cô gái hoàn toàn không đồng ý, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đòi lại công bằng cho bản thân. Chị L. chia sẻ trạng thái đang làm tour du lịch ở Hà Giang trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Ở góc độ pháp luật, theo Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội chia sẻ trên Báo Công Thương cho biết, mặc dù, không thể phủ nhận việc hiểu biết pháp luật của người dân tộc thiểu số sẽ có phần hạn chế. Tuy nhiên, không thể vì thế mà dễ dãi trong hành xử như việc ‘thương lượng giá’ với cô gái. Theo đó, cơ quan chức năng cần xử lý đúng tính chất của vụ việc. Không có trường hợp nào là ngoại lệ và người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Hoàng Su Phì bungalow - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Theo luật sư Tiền, vụ việc xảy ra cũng có phần trách nhiệm của bên homestay. Bởi người thực hiện hành vi này không ai khác chính là người quen của chủ homestay nhưng chủ homestay không những không hỗ trợ chị L. tiến hành tố giác hành vi trái pháp luật mà còn thể hiện thái độ "bao che" nhằm mục đích không ảnh hưởng đến họ. "Việc này không những thể hiện sự thiếu trách nhiệm mà còn khiến người bị hại cảm thấy bức xúc và dư luận bất bình. Nếu chị L. không lên tiếng thì sẽ có bao nhiêu người có thể phải rơi vào trường hợp tương tự, thậm chí có thể thành nạn nhân của các tội giết người, cướp tài sản,... và nhiều hành vi phạm tội khác" - luật sư Tiền khẳng định. Qua vụ việc trên, luật sư cũng khuyến cáo, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác rà soát tội phạm trên địa bàn, thông báo việc phòng ngừa tội phạm đến người dân nhằm có biện pháp ngăn ngừa kịp thời. Theo luật sư Trần Xuân Tiền: Hành vi lẻn vào phòng ngủ của nữ hướng dẫn viên du lịch dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Hiếp dâm theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo quy định này, Triệu Tạ Mềnh có thể phải đối mặt với mức phạt tù từ 2 - 7 năm. Hiện Triệu Tạ Mềnh đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bất ngờ danh tính của kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại Hà Giang: hóa ra chủ homestay ‘bao biện’ là có lí do Vụ nữ hướng dẫn viên du lịch tại Hà Giang bị người lạ mặt hiếp dâm lúc nửa đêm đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Thái độ của chủ khu homestay và danh tính của kẻ đồi bại còn gây bất ngờ hơn khi vừa được tố giác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xam-hai-nu-huong-dan-vien-tai-ha-giang-nghi-pham-co-su-chuan-bi-tu-truoc-pham-toi-khong-the-tha-505851.html