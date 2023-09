Theo thông tin từ Báo Người Lao Động về việc cặp tình nhân mua tiết lợn bôi lên người giả bị "xã hội đen" bắt giữ, đánh đập rồi gửi tin nhắn để ép mẹ đẻ chuyển 130 triệu đồng đã được công an vào cuộc điều tra và phanh phui. Cả hai sau đó đã nhận tội, công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 cá nhân về hành vi này.

Nhận định về vụ việc trên, theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Đoàn Luật sư Hà Nội thông tin trên Báo An ninh thủ đô cho biết, dù việc bị bắt giữ, hành hung là dàn dựng, song nó được sử dụng để đe dọa uy hiếp tinh thần của người mẹ nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi có dấu hiệu cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 BLHS 2015.

Bát tiết lợn - dụng cụ "hóa trang" của D.M.H. Ảnh: An ninh thủ đô

Bên cạnh đó, thông tin ban đầu cho thấy, H và P đã có sự bàn bạc, nên cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này có tổ chức hay không? Bởi theo Khoản 2 Điều 170, trường hợp phạm tội cưỡng đoạt tài sản có tổ chức sẽ bị phạt tù từ 3-10 năm.

Ở góc độ đạo đức, Luật sư Thanh Hà cho rằng, hành vi của người con dàn dựng việc bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột là rất đáng trách, cần bị lên án.

Theo đó, do công việc làm ăn không có, H. vay mượn mẹ 50 triệu đồng để nộp phí đi khai nhằm xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Tuy nhiên, H. bị từ chối. Do đó, H đã bàn với bạn gái là P mua tiết lợn bôi lên đầu rồi giả như bị trói và đánh đập rồi gửi mẹ để tống tiền. Bà M. sau đó thấy nghi ngờ nên đã báo công an vụ việc.

Với vụ việc trên, cơ quan điều tra tiến hành xác minh và nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Việc cơ quan điều tra tiến hành khởi tố sẽ không bị ảnh hưởng nếu người bị hại (người mẹ) có yêu cầu hủy tố cáo.