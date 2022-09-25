Xót xa người thợ xây tử nạn bỏ lại mẹ bệnh, vợ trẻ và hai con thơ khóc nấc nghẹn ngào: không ngờ lại mất trụ cột gia đình duy nhất

Xã hội 25/09/2022 17:42

Dù có vất vả như thế nào, anh L. vẫn kiên quyết làm thêm công việc thợ xây để có tiền lo cho mẹ bị ung thư, nuôi vợ và hai con thơ. Thế nhưng vụ tai nạn lao động thương tâm khiến anh L. là trụ cột gia đình không còn nữa.

Như thông tin từ Báo Thanh niên trước đó, vụ tai nạn sập tường nhà xưởng ở Bình Định đã khiến 11 người thương vong, trong đó 5 người tử vong và 6 người bị thương nặng. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết mưa lớn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cứu hộ. Bức tường có chiều cao hơn 15m và dài 38m đã khiến những nạn nhân đang làm việc đều bị vùi lấp. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và vụ tai nạn vẫn đang được xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Xót xa người thợ xây tử nạn bỏ lại mẹ bệnh, vợ trẻ và hai con thơ khóc nấc nghẹn ngào: không ngờ lại mất trụ cột gia đình duy nhất - Ảnh 1
Cơ quan điều tra vụ sập tường nhà xưởng ở Bình Định. Ảnh: Thanh niên

Trong số những người không may tử nạn tại đây, gia đình anh L. cũng nằm trong số những hoàn cảnh vô cùng nghèo khó, cả nhà có mẹ già, vợ và hai con thơ trông cậy vào anh đều không còn cơ hội gặp lại anh một lần nào nữa.

Xót xa người thợ xây tử nạn bỏ lại mẹ bệnh, vợ trẻ và hai con thơ khóc nấc nghẹn ngào: không ngờ lại mất trụ cột gia đình duy nhất - Ảnh 2
Mẹ của nạn nhân L. Ảnh: Dân trí

Theo đó, người thợ xây mới 24 tuổi, mẹ anh bị ung thư, anh có hai con, một cháu mới hơn 3 tuổi và một cháu chưa đầy 2 tháng tuổi. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Diện - vợ anh L. nước mắt giàn giụa nói trên Báo Dân trí: "Cách đây 1 tuần, chủ thầu cho học tô tường nên bố tôi mua cho bộ đồ nghề mới, chờ tối đi làm về lấy, nào ngờ anh ấy ra đi luôn".

Xót xa khi nhắc đến con, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của anh L. nghẹn ngào “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Anh L. là con trai út duy nhất trong các chị em, khi biết mẹ bị ung thư, dù có công việc sửa máy tính trước đó, L. vẫn bỏ lại để đi làm thợ hồ rồi thợ xây, được trả công cao hơn. Chịu cực khổ mấy anh cũng mong có thu nhập khá hơn để chăm lo cho mẹ. - “Giờ con tôi đi rồi, tôi biết làm sao đây!". Bà Nhung nghẹn ngào.

Xót xa người thợ xây tử nạn bỏ lại mẹ bệnh, vợ trẻ và hai con thơ khóc nấc nghẹn ngào: không ngờ lại mất trụ cột gia đình duy nhất - Ảnh 3
Gia đình anh L. với con hai con thơ, vợ trẻ và mẹ lớn tuổi đã mất đi trụ cột gia đình. Ảnh: Dân trí

Theo ông Trương Đình Thạnh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, gia đình bà Nhung, mẹ của nạn nhân L., có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện tại, gia đình mất đi trụ cột, khó khăn lại thêm chồng chất.

Sau vụ việc, các hội đoàn thể ở địa phương, chính quyền thị xã, tỉnh cũng đã kịp thời đến gia đình động viên, chia sẻ, trao quà hỗ trợ. Địa phương cũng đang kêu gọi vận động hỗ trợ giúp đỡ gia đình.

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