Vụ việc lừa bán trẻ em vào quán karaoke làm tiếp viên: khởi tố 3 đối tượng ‘bao nuôi’, ép trả nợ

Vụ việc, mua bán trẻ em vào phục vụ quán karaoke trái phép đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong, gia đình biết con gái 13 tuổi bị lừa bán và đang bị giữ làm nhân viên tại quán karaoke nên đã làm đơn trình báo gửi Công an. Ngay sau đó, cảnh sát đã làm việc giải cứu thành công 9 cô gái bị mua bán, nuôi nhốt để phục vụ khách hàng ngày.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nhung làm nghề quản lý, nuôi ăn ở nhân viên nữ để phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn TP Tuyên Quang từ nhiều năm nay. Tháng 7/2022, thông qua các mối quan hệ, Nhung tuyển 3 nhân viên là Nguyễn Thị Mai L. (SN 2009) và Nguyễn Thị B. và Bùi Thị Thu H. (cùng SN 2008, ở tỉnh Bắc Ninh) đến TP Tuyên Quang làm việc cho Nhung.

Các bị can trong vụ mua bán người. Ảnh: Tiền Phong

Người này đã chi trả 20 triệu rồi bắt các cháu phải làm việc trả nợ, kể cả tiền khách “bo” cũng phải nộp lại cho Nhung để trừ nợ. Lúc này, bé L. đã bỏ trốn nhưng bị phát hiện và phải “gánh” thêm một khoản nợ là 15 triệu đồng.

Tháng 8/2022, đối tượng Trần Trường Oanh đã thông tin cho Trần Văn Cẩn (chủ quán karaoke DJ Club ở Bình Xuyên) tiếp tục cuộc mua bán 3 nữ nhân viên vì cho rằng họ không muốn làm việc cho Nhung. Cẩn đã chuyển số tiền 74 triệu đồng và chuộc các nhân viên này về làm việc cho quán mình.

Ngoài việc phải 'gánh nợ' số tiền chuộc nêu trên, các cô gái phải chịu thêm 2 triệu đồng tiền xe đưa đón. Số tiền này được trừ vào tiền công phục vụ khách là 100.000 đồng/1 giờ.

Từ vụ việc trên, theo thông tin từ Báo Giáo dục và thời đại, công an đã ra quyết định khởi tố nhóm đối tượng nằm trong đường dây liên quan đến mua bán. Cụ thể, ngày 25/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc khởi tố nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nhung (SN 1975, ở Tuyên Quang); Trần Văn Cẩn (SN 1971) và Trần Trường Oanh (1989, cùng ở Vĩnh Phúc) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Vụ việc được phát giác và tiếp tục ghi nhận, điều tra.

