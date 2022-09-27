TP.HCM: Bé trai tử vong bất thường, nghi bị sát hại, bên cạnh là người phụ nữ không tỉnh táo

Xã hội 27/09/2022 10:44

Người phụ nữ có biểu hiện nghi sử dụng chất kích thích, ma túy, bên cạnh là bé trai 14 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà trọ ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi xảy ra vụ việc một bé trai với các biểu hiện tử vong bất thường, nghi bị sát hại, công an đang vào cuộc điều tra.

TP.HCM: Bé trai tử vong bất thường, nghi bị sát hại, bên cạnh là người phụ nữ không tỉnh táo - Ảnh 1
Phát hiện người phụ nữ với biểu hiện không bình thường bên cạnh bé trai đã tử vong. Ảnh: Zing news

Cụ thể, ngày 27/9, Công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và phong tỏa hiện trường để làm rõ.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện người phụ nữ có biểu hiện không tỉnh táo nghi do sử dụng chất ma túy.

TP.HCM: Bé trai tử vong bất thường, nghi bị sát hại, bên cạnh là người phụ nữ không tỉnh táo - Ảnh 2
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phụ nữ Online

Cũng theo thông tin từ Zing News, tối 26/9 người dân và chủ trọ phát hiện điều nghi vấn trong cái chết của em bé. Ngay sau đó, chủ nhà trọ đã trình báo công an.

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Từ khóa:   TP.HCM bé trai tử vong bất thường Củ Chi

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