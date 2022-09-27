Theo đó, cả luật sư bào chữa và người dân khu phố của nghi phạm này đều lên tiếng xin giảm án cho ông. Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, cáo trạng thể hiện, ông Đạt có vợ là bà U. (SN 1968) bị bệnh nặng, nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp ( TP.HCM ). Nằm cùng phòng với vợ ông Đạt là một bệnh nhân không còn nhận thức.

Trong phiên tòa, vụ án chồng giết vợ rồi tự tử khiến những người xử án không khỏi đắn đo, bởi hành vi của nghi phạm còn liên quan đến hoàn cảnh mà họ gặp phải.

Ông Đạt kể năm 2006, vợ ông bị tai biến nặng, không còn khả năng lao động trong khi con trai duy nhất của hai vợ chồng mới 8 tuổi. Ông làm nghề thợ mộc nhưng thường xuyên phải nghỉ làm để chăm sóc cho vợ, con nên bị chủ đuổi việc. Ông Đạt chuyển sang buôn bán nhỏ để kiếm tiềm lo cho gia đình và người cha vợ (SN 1940) mất một chân.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, cả gia đình ông đều nhiễm bệnh. Sau đó một thời gian, bà này cũng bị liệt cả hai chân và đôi tay rất yếu. Ngoài ra, bà U. còn phải chạy thận để giữ tính mạng. Với mức viện phí trong 4 ngày lên đến 10 triệu đồng, ông Đạt cố gắng tích cóp cộng thêm phần tiền gia đình hai bên nội – ngoại giúp đỡ rồi trị bệnh cho vợ.

Trong thời gian này, bà U. thường xuyên nói với chồng, đòi chết để bớt đau đớn. Vì quá túng quẫn, một ngày nọ, hai vợ chồng đã ngoắc tay nhau hứa sẽ cùng chết để giải thoát khỏi cảnh khổ. Sáng hôm xảy ra vụ việc, ông mua đồ ăn sáng về thì bà U. bỏ ăn và liên tục trách ông không thực hiện lời hứa cùng chết nên ông này đã làm thật.

Hơn 7 giờ ngày 4-11-2021, ông Đạt mua dây điện về, đưa bà U. cầm một đầu, đầu còn lại cắm vào ổ điện. Khoảng 4 giây thì ông Đạt thấy bà U. nằm im nên tháo phích cắm điện ra khỏi ổ, cột hai đầu dây vào cổ tay mình rồi cầm chuôi cắm điện gắn vào ổ khoảng 5 phút để tự tử. Ông này lặp đi lặp lại khoảng 5 lần nhưng không chết.

Ông Đạt bị tuyên 7 năm tù giam vì tội giết người. Ảnh: Người đưa tin

Theo Báo Người đưa tin, luật sư bào chữa bị cáo cho hay, hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn. Những người dân sống cùng khu phố với bị cáo dù không liên quan gì đến vụ án nhưng cũng đã có đơn xin tòa giảm án cho bị cáo. Đây là tình tiết rất hiếm trong một vụ án giết người, phần nào nói lên được nhân cách của bị cáo nên luật sư xin tòa cân nhắc tình tiết này.

Có mặt tại tòa, con trai của Đạt mong tòa xem xét, giảm án cho cha để ông sớm được trở về với gia đình. Theo con trai bị cáo Đạt, bị cáo đã cực khổ mười mấy năm để nuôi mình ăn học. Không những thế, cha của cậu còn phải nuôi mẹ và ông ngoại tật nguyền.

Xét thấy hành vi của bị cáo đã trực tiếp cướp đi quyền được sống của người khác, cần xử phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hoá thấp và phía đại diện bị hại, người dân trong khu phố có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Đây là các tình tiết được tòa xem xét để giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đạt mức án 7 năm tù giam về tội Giết người (đây là mức án thấp nhất trong khung hình phạt mà Đạt bị truy tố).