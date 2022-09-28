Níu kéo tình cảm không thành tẩm xăng đốt người yêu: tuyên xử đồng phạm từ tội Đe dọa giết người sang tội Giết người

Xã hội 28/09/2022 09:46

TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có bản án tuyên xử tội danh Giết người đối với Nguyễn Văn Đức (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (18 tuổi, quê Bình Phước).

Theo thông tin từ Zing News, ngày 27/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (18 tuổi, quê Bình Phước).

Trước đó, tháng 12/2021, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên bị cáo Đức 20 năm tù về tội Giết người, bị cáo Danh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đe dọa giết người.

Níu kéo tình cảm không thành tẩm xăng đốt người yêu: tuyên xử đồng phạm từ tội Đe dọa giết người sang tội Giết người - Ảnh 1
Xét xử nam thanh niên tội danh Giết người, níu kéo tình cảm không thành đổ xăng đốt người yêu. Ảnh: Zing News

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2020, Đức và Đàm Thị T. có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sau vài tháng quan hệ yêu đương, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, T. đòi chia tay nên Đức nảy sinh ý định dùng xăng dọa đốt T.

Ngoài Đức, Danh được xem là tòng phạm khi người này cùng Đức đi mua xăng để hại bạn gái Đức vào ngày 26/9/2020. Theo đó, Đức kể cho Danh chuyện bị người yêu đòi chia tay và mua xăng về để dọa đốt, sau đó Đức lấy điện thoại chụp hình Danh cầm chai xăng nhờ Danh gửi cho T. để hù dọa.

Vào 18h cùng ngày, Danh đón T. ra lô cao su gặp Đức. Trong lúc nói chuyện, Đức yêu cầu T. không được bỏ mình nhưng nạn nhân không đồng ý. Bực tức, Đức đổ xăng vào người yêu rồi châm lửa đốt.

Thấy ngọn lửa bùng lên, Đức vội dập lửa rồi gọi Danh tới chở T. đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, 5 ngày sau T. tử vong.

Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, bên bị hại đã kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh của bị cáo Danh từ tội “đe dọa giết người” sang tội “giết người”. Tại phiên tòa hôm nay, Đức khai chỉ mang xăng đi hù dọa để níu kéo người yêu nhưng T. tự lấy xăng tạt vào người, châm lửa đốt. Tuy nhiên, lời khai này cho thấy không có cơ sở chứng minh.

Nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định rõ ràng và các bị cáo đủ nhận thức về sự nguy hiểm của xăng nhưng vẫn toan tính, mưu đồ. HĐXX chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bình Dương, kháng cáo của đại diện bị hại, thay đổi tội danh bị cáo Phạm Công Danh từ tội “đe dọa giết người” sang tội “giết người” và tuyên phạt bị cáo Danh 4 năm tù. Giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bị cáo Đức.

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