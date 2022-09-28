Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong

Xã hội 28/09/2022 12:28

Dù đã chuẩn bị những biện pháp phòng chống bão lũ cho gia đình, tuy nhiên, chủ nhà hàng ở Đà Nẵng vẫn bị cơn bão Nuro phá hỏng tài sản, gây thiệt hại không nhỏ.

Chấp nhận chi những số tiền không nhỏ với mong muốn thiệt hại do bão ít đi. Tuy nhiên, con số mất mát cũng không hề nhỏ.

Trước tình hình bão miền Trung diễn biến phức tạp, theo thông tin từ Zing News, người dân địa phương đã gấp rút gia cố nhà cửa để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ. Nhiều người đã chi hàng chục triệu đồng thuê xe tải, container về để trước cửa và vây quanh nhà hàng điển hình như anh Dũng, chủ nhà hàng ở Đà Nẵng.

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong - Ảnh 1

 

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong - Ảnh 2
Chủ nhà hàng thuê xe Container chống bão. Ảnh: Zing News

Anh Dũng đã chi 20 triệu đồng thuê 4 xe container đậu xung quanh cơ sở kinh doanh của mình. Người này cho biết đã áp dụng biện pháp phòng chống này trong nhiều đợt bão và có hiệu quả. “Tốn tiền nhưng cũng chấp nhận chứ không may bão vào thổi bay tất cả đồ đạc thì thiệt hại nghiêm trọng hơn", anh Dũng chia sẻ với Zing News.

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong - Ảnh 3
Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong - Ảnh 4
Chủ nhà hàng thuê xe Container chống bão. Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, sau khi cơn bão qua đi, chiếc xe không đủ cao để chắn gió cho phần mái nhà. Anh Dũng trở về và thấy khung cảnh nhà hàng tan hoang, mái tầng 2 nhà hàng anh bị tốc bung và thủng nhiều vị trí, cây trong khuôn viên đổ rạp.

Chia sẻ với Báo VietNamNet, anh Dũng cho hay, cơn bão đáng sợ khiến anh cả đêm không thể ngủ nổi, tiếng động của gió hú cảm giác như tiếng máy bay cất cánh hoặc ở dưới ga xe điện ngầm dù anh và gia đình đã đi lánh ở nơi an toàn.

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong - Ảnh 5

 

Chi 20 triệu đồng thuê xe container chống bão, chủ nhà hàng vẫn bị tốc mái, phá hỏng bên trong - Ảnh 6
Mái tầng 2 của nhà hàng anh bị gió tốc bung và thủng nhiều vị trí. Ảnh: VietNamNet

Tương tự như nhà anh, nhiều người dân cũng bị cây ngã đổ, tốc mái, đường sá ngổn ngang, nước ngập sâu. Anh Dũng ước tính nhà hàng của mình bị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, dự báo trong hôm nay 28-9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 28-9 đến ngày 29-9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp...

 

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