Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập

Trước đó, thông tin về 70 hộ dân trong khu dân cư bị nước tràn vào nhà đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nước dâng cao tràn vào nhà làm hư hỏng tài sản, có những bức tường nhà dân đổ sập, nhiều người đã phải chạy thoát thân.

Theo ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ trên Báo VietNamNet: "Mưa lớn đã khiến nước vào nhà của hơn 2.000 hộ dân ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát và dọc sông Thái. Đặc biệt, năm nay do tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đang trong quá trình hình thành đã làm giảm tốc độ nước chảy từ vùng trên xuống vùng dưới. Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70cm".