Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập

Xã hội 29/09/2022 11:54

Trong đêm qua, hơn 2000 hộ dân ở tỉnh Nghệ An đã phải chạy trốn lũ. Mưa giông rất lớn gây ngập nhiều nhà và làm hư hại tài sản.

Trước đó, thông tin về 70 hộ dân trong khu dân cư bị nước tràn vào nhà đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nước dâng cao tràn vào nhà làm hư hỏng tài sản, có những bức tường nhà dân đổ sập, nhiều người đã phải chạy thoát thân. 

Theo ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ trên Báo VietNamNet: "Mưa lớn đã khiến nước vào nhà của hơn 2.000 hộ dân ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát và dọc sông Thái. Đặc biệt, năm nay do tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đang trong quá trình hình thành đã làm giảm tốc độ nước chảy từ vùng trên xuống vùng dưới. Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70cm".

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 1

 

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 2
Mưa bão đã làm sập tường nhà dân, may mắn không có thương vong về người. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Trong đêm 28/9, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn liên tục, khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập úng cục bộ. Riêng tại xóm 4 xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, mưa to đã khiến một đoạn đê có nguy cơ bị vỡ. Trong đêm khuya, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dân cùng bộ đội, dân quân tự vệ đội mưa để gia cố đoạn đập Hóc Cối trước nguy cơ sạt lở.

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 3
 

 

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 4
 

 

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 5
 

 

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 6
Mưa ngập cục bộ, tràn vào nhà dân. Nhiều hộ dân phải chạy lũ. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn xảy ra từ đêm 28-9, một gia đình đang ăn cơm thì bị tường nhà sập, lũ tràn vào khiến nhiều đồ đạc hư hỏng. Ngoài ra, một hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Thìn, chị Nguyễn Thị Bích (trú thôn Yên Xuân, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, họ chỉ kịp chạy thoát thân còn năm chiếc xe và hơn 100 con gà bị chết.

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 7

 

Hơn 2.000 nhà dân ở Nghệ An phải chạy lũ xuyên đêm, mưa dông xối xả, tường nhà đổ sập - Ảnh 8
Chính quyền và người dân gia cố bờ đê trong đêm. Ảnh: VietNamNet

Mưa lũ dâng cao cũng gây nguy cơ đập nước thủy lợi Hóc Cối (xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) bị vỡ, hàng trăm người dân cùng lực lượng quân đội, chính quyền địa phương thức trắng đêm mang bao cát gia cố bờ đê, đập nước.

Hiện tại các địa bàn vẫn phải chống chọi với mưa lũ, nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

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