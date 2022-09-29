Như Báo Lao Động đưa tin trước đó tại tỉnh Quảng Trị, một thiếu nữ đang cùng mẹ và 2 em trú bão Noru trong nhà, thì gió giật bay cửa chính. Lành đóng cửa, thì cơn lốc xoáy cuốn Lành văng ra khỏi nhà, bay lơ lửng trên không trung. May mắn, em bám vào được một vật gì đó, và may mắn không bị cuốn đi. Ngay sau đó, em trở về nhà thì thấy bức tường bị đổ, mẹ và 2 em bị đè lên người, thương tật của mẹ Lành được xác định là đa chấn thương, gãy chân, ảnh hưởng vùng lưng, đầu.

Từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Thừa Thiên Huế , hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ. Theo thống kê, chỉ riêng xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có đến hơn 60 ngôi nhà bị tốc mái, cảnh tượng ngổn ngang, cây cối gãy đổ, nước sông dâng ngập khắp các tuyến đường.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, chị Nguyễn Thị Mắm và gia đình cũng vô cùng bàng hoàng kể lại tình trạng gặp nạn trong bão. Chị chia sẻ với Báo Giadinh.net cho hay, bão đến vô cùng bất ngờ cuốn phăng đi mái tôn, chị, chồng chị và hai con nhỏ còn đang dọn nhà cửa vội vàng trú vào trong tủ để núp chờ bão qua.

"Vào khoảng 10h30 tối qua, tôi cùng chồng đang dọn lại một số vật dụng trong nhà thì mái tôn trên nhà bất ngờ bị gió giật phăng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi ngay lập tức cùng chồng ôm 2 đứa con rồi chạy vào trong tủ để núp".

"Vì nhà lợp mái tôn, nên khi bị gió giật hết chúng tôi như ở ngoài trời vậy. Lúc đó mà đi ra ngoài thì nguy hiểm lắm, nên 2 vợ chồng phải ôm con cố gắng núp vào tủ, đợi sau đó bớt gió mới dám chạy sang nhà hàng xóm để trú", chị Mắm nhớ lại.

Những hộ dân bị gió lốc bay mái ngói. Ảnh: Giadinh.net

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Năm ở thôn Khánh Mỹ cũng bị gió bốc đi mái ngói, gió rít liên hồi và tiếng động ầm ầm. Vừa kịp chạy ra khỏi nhà thì toàn bộ cả mái sụp xuống, các mảnh ngói cứa vào chân gây thương tích không nhỏ.

Ngôi nhà tích góp sửa chữa bao năm nay giờ thành đống hoang tàn - Ông Đinh Khắc Tư (48 tuổi) nghẹn ngào không thể tin vào mắt mình khi ngôi nhà tích góp sửa chữa bao năm nay giờ thành đống hoang tàn.

“Nhà cửa, đồ đạc hư hỏng, ướt hết cả rồi, bây giờ không biết phải làm sao đây” - bà Năm nói trong nước mắt.

Vào đêm ngày 28/9, cũng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, các tỉnh đều có lượng mưa rất lớn. Tại tỉnh Nghệ An, nước lũ dâng cao đã khiến hàng nghìn hộ dân phải chạy lũ xuyên đêm. Mưa xối xả khiến nhiều tuyến đường đã ngập sâu trong nước, một số cây xanh bị gãy đổ, một số hộ dân nước vào nhà, khiến đồ đạc hư hỏng nặng. Cũng trong đêm, hàng trăm người dân cùng lực lượng quân đội, chính quyền địa phương thức trắng đêm mang bao cát gia cố bờ đê, đập nước.

Hiện tại, người dân vẫn đang đề phòng bão lũ, những ảnh hưởng của cơn bão Noru quần thảo đất liền. Chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định lại chỗ ở.