Trong khi người vợ tử vong, người chồng cũng nguy kịch được chuyển viện cấp cứu. Người này hiện tại được xác nhận đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện nên công an đã tiến hành khởi tố.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vào ngày 30/9, ông Huỳnh Hậu (SN 1985, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) hiện đang bị bắt giam, điều tra về tội "Giết người".

Cụ thể, hành vi mâu thuẫn gia đình được ghi nhận, ông Hậu đã thực hiện hành vi sát hại vợ, sau đó tự tử nhưng không thành.

Nhiều người dân Xuân Lãnh bàng hoàng trước thông tin chị Lợi bị sát hại. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, người cha hốt hoảng khi phát hiện con gái (32 tuổi) đã tử vong, thi thể nằm trong phòng ngủ. Cạnh đó, người con rể, 37 tuổi, nằm thoi thóp với nhiều thương tích, nguy kịch. Hung khí được phát hiện còn bao gồm 1 cây búa và trong đêm xảy ra vụ án, căn nhà chỉ có hai vợ chồng. Chị Lợi được biết đã có 1 đời chồng.

Hiện, ông Hậu thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được phê chuẩn.

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