Cơ quan chức năng địa phương hiện tiếp tục theo dõi, tìm kiếm những người bị nạn. Hiện, 7 thi thể đã được bảo quản kỹ, khám nghiệm và báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Trong những ngày này, thông tin về tai nạn trên biển cùng những ảnh hưởng của cơn bão Noru gây thiệt hại về người và của khiến người dân không khỏi hoang mang.

Liên quan đến vụ việc 7 thi thể trôi dạt ở biển Phú Quốc, đại tá Lê Văn Mót - trưởng Công an TP Phú Quốc, Kiên Giang chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ cho hay, sáng 30/9, lực lượng chức năng địa phương vẫn có mặt ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ) để kiểm tra thêm nhưng chưa phát hiện thêm thi thể nào.

Thi thể bị phân hủy phát hiện ở biển Phú Quốc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ông Mót, trong 7 thi thể trôi dạt vào bãi biển Phú Quốc trong ngày 29-9 (6 thi thể trôi dạt vào Bãi Trường; 1 thi thể trôi dạt vào khu vực thuộc khu phố 7, phường Dương Đông), lực lượng chức năng phát hiện có căn cước công dân là người Trung Quốc.

Các thi thể đã được bảo quản. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người dân địa phương nghi ngờ các thi thể này nhiều khả năng có liên quan đến vụ ngư dân Trung Quốc đánh cá ở khu vực Campuchia rồi bị chìm tàu trước đó.

Trước đó, theo thông tin từ Zing News, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Kiên Giang đến khám nghiệm hiện trường, pháp y 5 tử thi được tìm thấy ở Bãi Trường, xã Dương Tơ.

Thi thể nạn nhân được các lực lượng cho vào túi nylon và chuyển dần lên xe của một trại hòm trên địa bàn đảo Phú Quốc. Ảnh: Zing News

Tuy nhiên, đến 16h15, người dân tiếp tục phát hiện thêm 2 thi thể, nâng tổng số thi thể trên bãi biển là 7. Những thi thể này hầu hết đều đang phân hủy nên cơ quan chức năng của thành phố khá khó khăn trong việc khám nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-thi-the-troi-dat-o-phu-quoc-da-duoc-bao-quan-cho-xac-nhan-them-508503.html