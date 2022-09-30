Đau lòng anh trai ngăn em ruột đuổi chém mẹ bị đâm tử vong, bỏ lại con nhỏ khóc nghẹn

Xã hội 30/09/2022 14:46

Chỉ vì xích mích nhỏ, nam thanh niên đã cầm dao rượt đuổi mẹ. Thấy mẹ trốn ở nhà anh trai, người này sau đó ra tay giết anh mình.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, thời điểm trên địa bàn xảy ra vụ án, người dân không khỏi xót xa. Theo đó, đối tượng Võ Văn Giàu (SN 1991, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phạm tội giết anh trai ruột là ông Võ Văn Dành (SN 1976, là anh trai của Giàu) vì mâu thuẫn với mẹ ruột. 

Cụ thể, khi bà Hò bỏ chạy về phía nhà anh trai, Giàu rượt đuổi theo, sau đó dùng dao chém vào cạnh tủ trong nhà. Thấy em trai có hành động bất hiếu, anh Dành can ngăn, ném dao vào bụi cây. Giàu sau đó liền trở về nhà lấy cây kéo bằng kim loại và quay lại cự cãi, đâm trúng vùng ngực trái của anh Dành.

Đau lòng anh trai ngăn em ruột đuổi chém mẹ bị đâm tử vong, bỏ lại con nhỏ khóc nghẹn - Ảnh 1
Đối tượng Võ Văn Giàu. Ảnh: Công an nhân dân

Không kịp phản ứng, anh Dành ngã quỵ xuống đất tử vong. Cái chết đau lòng khiến những người phụ nữ trong nhà nghẹn ngào. Hành động của nghi phạm Giàu còn bị lên án vì quá tàn nhẫn dùng dao đuổi chém mẹ ruột, và sát hại anh.

Đau lòng anh trai ngăn em ruột đuổi chém mẹ bị đâm tử vong, bỏ lại con nhỏ khóc nghẹn - Ảnh 2
Hung khí của vụ án. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Giàu (SN 1991, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Hội đồng xét xử buộc bị cáo Giàu bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 149 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành.

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Cơ quan chức năng địa phương hiện tiếp tục theo dõi, tìm kiếm những người bị nạn. Hiện, 7 thi thể đã được bảo quản kỹ, khám nghiệm và báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

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