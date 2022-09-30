Vụ bảo mẫu bốc cơm dưới nền nhà cho con ăn, phụ huynh bức xúc tố cáo: nhà trường buộc thôi việc

Xã hội 30/09/2022 09:33

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh bảo mẫu một trường tư thục tại Bình Dương đã lấy phần cơm bị đổ dưới nền nhà cho bé trai dùng lại khiến phụ huynh không khỏi bức xúc.

Ngày 29-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận có sự việc một bảo mẫu ở trường mầm non tư nhân trên địa bàn bốc thức ăn dưới nền nhà lên cho trẻ ăn.

Theo đó, trưa cùng ngày, đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị gãy tay cầm khay cơm và đã bị đổ xuống đất lan truyền trên mạng xã hội. Lúc này, bảo mẫu đang coi lớp và cho các trẻ khác ăn đã hốt toàn bộ cơm dưới nền nhà bỏ lại vào khay cho bé. Sau đó, bảo mẫu đưa bé trở lại bàn để ngồi ăn cùng các bé khác.

Vụ bảo mẫu bốc cơm dưới nền nhà cho con ăn, phụ huynh bức xúc tố cáo: nhà trường buộc thôi việc - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh cô giáo hốt phần cơm bị đổ lên cho bé ăn. Ảnh: Phụ Nữ Online

Chứng kiến vụ việc, phụ huynh không khỏi bức xúc đã tức giận tố cáo lên nhà trường. Theo Báo Phụ Nữ, nhà trường ngay sau đó đã có động thái xử lý. Cụ thể, trường mầm non này đã gửi báo cáo giải trình vụ việc lên Phòng GD-ĐT Thủ Dầu Một. Nhà trường đã xin lỗi gia đình vào chiều cùng ngày và buộc cho thôi việc bảo mẫu N.T.K.C vì hành động xử lý không đúng, làm việc chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.

Nhà trường cũng hẹn gặp gia đình vào chiều ngày 1-10, trao đổi về quyết định phụ huynh mong muốn con nghỉ học tại đây.

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Từ khóa:   Bình Dương bảo mẫu bốc cơm chăm sóc trẻ

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