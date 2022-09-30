Thông tin này hẳn sẽ gây ‘sốc’ đến nhiều người, bởi vụ án vẫn còn đang trong quá trình xử lý.
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Như thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống trước đó, sáng 17/9, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tiến hành tạm giữ ông P.H. (SN 1952, trú tại huyện Quế Phong) là bảo vệ một trường mầm non trên địa bàn nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục khiến 1 nữ sinh lớp 6 mang bầu.
Vào thời điểm trên, gia đình đã cố gắng hỏi và thuyết phục cháu kể lại sự việc thai nhi đã được hơn 1 tháng tuổi. Sau đó, họ đã tố giác người này.
Theo thông tin từ Báo Pháp luật, chiều 30-9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho hay, ông H. đã tử vong, người thân phát hiện nên đã đến cơ quan trình báo.
Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của ông PVH (70 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện miền núi Quế Phong).